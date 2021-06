Nieuwe Peugeot 308 SW is groter dan zijn voorganger, maar niet ruimer

Het verschil is niet groot. Achter de tweede zitrij is in de nieuwe Peugeot 308 SW plek voor 608 liter aan dozen, tassen, koffers, enzovoort. In zijn voorganger was dat nog 610 liter. Vouw je de achterbank plat, dan kun je ruim 1000 liter meer meenemen: 1634 liter, wat 26 liter minder is dan in de vorige 308 SW.

Peugeot 308 SW is 25 centimeter langer dan hatchback

Hoe dan ook, het gaat natuurlijk vooral ook om het verschil met de hatchbackvariant van de Peugeot 308, die tussen de 412 en 1323 liter kan meenemen. De gewone 308 is 25 centimeter korter dan de SW (4,37 tegenover 4,64 meter), met een 5 centimeter kleinere wielbasis (2,68 tegenover 2,73 meter). De meeste extra centimeters zitten bij de SW dus achter de achterwielen.

Goedkopere 308 SW-modellen hebben versimpelde verlichting

De blauwe auto op de foto's is een dik aangeklede Peugeot 308 SW GT, met led-koplampen, grote wielen en een fraai Peugeot-logo op de flanken. Zoals we gisteren schreven: de minder dure versies van de 308 hebben versimpelde dagrijverlichting, geen led-koplampen, minder mooie achterlichten en 16-inch wielen (soms met wieldoppen).

Fraaie achterzijde met maar liefst twee achterspoilers

Een mooi designdetail op de nieuwe 308 SW is de tweede achterspoiler. Er hangt er een boven de achterruit, zoals bij vrijwel alle stationwagons, maar er zit nu ook een opstaande rand op het kofferdeksel. Dat is (optioneel) automatisch te openen door met je voet onder de achterbumper te bewegen.

Twee benzinemotoren, één diesel en twee plug-in hybrides

Het leveringsprogramma van de Peugeot 308 SW is gelijk aan dat van de reguliere 308. Er zijn dus twee benzinemotoren (110 pk met handbak en 130 pk met handbak of automaat), een diesel (130 pk met handbak of automaat) en twee plug-in hybrides (180 pk en 225 pk, beide met automaat). De laatste twee hebben op papier een elektrische actieradius van 60 kilometer.

Peugeot 308 SW plug-in hybrid met een kleinere bagageruimte

Het nadeel van de plug-in hybride-techniek is dat de batterij ruimte inneemt onder de bagageruimte. Daardoor kan er niet 608 - 1634 liter aan bagage mee, maar 548 - 1574 liter. Overigens is het nog even wachten op de Peugeot 308 SW. Het model komt in 2022 pas op de markt.