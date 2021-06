Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé krijgt geen facelift, maar een 'lifestyle update'

Eerst maar even de uiterlijke veranderingen. Volgens Mercedes zijn er binnenkort drie nieuwe exterieurkleuren te bestellen: Spectral Blue (metallic en mat) en Cashmere White (mat). Nieuw is het AMG Night Package II, waarbij de spijlen in de grille en alle logo's op de carrosserie worden uitgevoerd in donkerchroom. Verder kunnen kopers kiezen uit andere lichtmetalen wielen (tot 21 inch) en is het mogelijk om de zescilindermodellen (de AMG 43 en 53) qua uiterlijk op de achtcilinders (de AMG 63) te laten lijken.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé met comfortabeler onderstel

Belangrijker is de aangepaste AMG Ride Control+ luchtvering. Mercedes schrijft dat er nu nieuwe dempers worden gemonteerd, die het rijcomfort naar een nog hoger niveau tillen. Een computer in de Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé analyseert continu informatie uit een groot aantal sensoren en past op basis daarvan in milliseconden de demping aan. Uiteraard is de ophanging met een knop in het interieur in te stellen: van Comfort naar Sport+.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé nu te bestellen als Edition

Daarbij zijn alle AMG GT 4-Door Coupé-modellen nu te bestellen in de Edition-uitvoering. Die heeft standaard het V8 Styling Package, is uitgevoerd in de kleur Rubellite Red, staat op 21-inch gesmede wielen en heeft een carrosserie met verchroomde accenten. Het interieur is bekleed met grijs nappaleer. Een panoramisch zonnedak is optioneel.

Twee zescilinders, één V8 met maximaal 640 pk

Zowel de Mercedes AMG GT 43 als 53 hebben een 3,0-liter twinturbo zescilinder aan boord. In de 43 levert die 367 pk, in de 53 435 pk. Een mild hybrid-systeem gebruikt remenergie om een kleine batterij op te laden. Die voedt een elektromotor, die tijdens het accelereren tijdelijk 22 pk extra levert. De Mercedes AMG GT 63 wordt aangedreven door een 4,0-liter V8, met 585 pk of 640 pk (in de AMG GT 63 S).