Dit is een Ford Escort Ghia uit 1981, met een 79 pk leverende 1,6-liter motor. Normaal gesproken is zo'n auto niks waard, maar in dit geval is dat natuurlijk anders. De Escort was een cadeau van prins Charles aan prinses Diana, ter ere van hun verloving. Hij gaf haar de auto in mei 1981.



Ford Escort met kikkermascotte van prinses Diana

Diana gebruikte de Ford Escort tot vlak na de geboorte van prins William in 1982. Vlak voor de voorruit prijkt op de motorkap een kikkermascotte. Die had Diana van haar zus Sarah gekregen. De duikende kikker die nu op de Escort zit, is een replica. De echte mascotte haalde Diana eraf toen ze de auto van de hand deed.

Escort heeft nog steeds het originele kenteken

De Ford Escort werd in 2000 gekocht door een Britse liefhebber van het koningshuis, die van de geschiedenis van de auto afwist. Ze reed er nauwelijks mee en bewaarde hem in een klassiekeropslag. De Escort is in een uitstekende staat, heeft ruim 133.000 kilometer op de teller en draagt nog steeds het originele kenteken WEV 297W.

Verwachte opbrengst van zo'n 50.000 euro

Op 29 juni gaat de Ford Escort van prinses Diana onder de hamer bij Reeman Dansie Auctions. Naar verwachting levert de oude middenklasser - die zijn originele lak en interieurbekleding nog heeft - tussen de 35.000 en 50.000 euro op. Er is vooral erg veel interesse vanuit Amerika, aldus het veilinghuis. Maar misschien gaat-ie wel naar Nederland ...



Audi Cabriolet van prinses Diana vorig jaar verkocht

Vorig jaar ging er overigens ook al een auto van prinses Diana in de verkoop. Het betrof toen een groene Audi Cabriolet uit 1994. Diana gebruikte hem slechts vier maanden, maar dat legde Audi geen windeieren. De verkopen van de Cabriolet gingen als een speer omhoog nadat Diana in de auto was gefotografeerd.