Prijs BMW X3 en BMW X4 - Facelift voegt 'zuinige' mild hybrid-techniek toe

Goed, eerst de plichtplegingen. De uiterlijke wijzigingen dus. BMW heeft de X3 en X4 grotere nieren gegeven (die nu - net als bij de BMW iX3 - aan elkaar vast zijn gemaakt), standaard led-koplampen die heel iets platter zijn en donkere achterlichten met een nieuwe indeling. Verder zijn uiteraard de bumpers en spoilers anders vormgegeven en zijn er nieuwe lichtmetalen wielen beschikbaar. Zoals altijd kunnen kopers kiezen voor een sportieve M Sport-aankleding, met grotere openingen in de voorbumper en zwarte exterieurdetails. Wonderlijk is dat de gefacelifte BMW X3 standaard led-koplampen krijgt en de BMW X4 adaptieve matrix led-koplampen. Voor beide is ook BMW Laser Light-verlichting beschikbaar.

BMW X4 en BMW X4 nu met dashboard van BMW 4-serie

In de cabine van de BMW X3 en BMW X4 ging het hele dashboard op de schop. Beide hebben nu dezelfde middenconsole als de BMW 4-serie, met een 10,25 inch scherm voor het infotainmentsysteem (optioneel is 12,3 inch). De bestuurder kijkt voortaan niet meer uit over analoge klokken, maar heeft een digitaal instrumentarium (10,25 inch) voor zich. Als optie zijn onder meer de Driving Assistant Professional beschikbaar - dat op de snelweg semi-autonome assistentie biedt - en de BMW Drive Recorder, die opnames maakt van de situatie rond de auto.



Mild hybrid-ondersteuning voor alle motorvarianten

Alle motorvarianten van de BMW X3 en BMW X4 zijn voorzien van mild hybrid-ondersteuning (behalve natuurlijk de plug-in hybride BMW X3 xDrive30e). Daarbij wordt remenergie teruggewonnen, opgeslagen in een batterij en gebruikt om de verbrandingsmotor te helpen. Dat zorgt voor een fellere acceleratie (tijdelijk plus 11 pk), maar ook voor een iets lager verbruik. Alle motorversies - behalve de BMW X3 sDrive18d - zijn uitgerust met xDrive-vierwielaandrijving. Een achttraps Steptronic-automaat is standaard.

Prijzen BMW X3 en BMW X4

BMW X3 xDrive20i (184 pk) - 64.769 euro

BMW X3 xDrive30e (292 pk, plug-in hybride) - 65.581 euro

BMW X3 xDrive30i (245 pk) - 71.251 euro

BMW X3 M40i (360 pk) - 98.645 euro

BMW X3 M (480 pk) - 136.657 euro

BMW X3 sDrive18d (150 pk) - 64.682 euro

BMW X3 xDrive20d (190 pk) - 71.595 euro

BMW X3 xDrive30d (286 pk) - 81.814 euro

BMW X3 M40d (340 pk) - 99.546 euro

BMW X4 xDrive20i (184 pk) - 67.362 euro

BMW X4 xDrive30i (245 pk) - 73.628 euro

BMW X4 M40i (360 pk) - 101.238 euro

BMW X4 M (460 pk) - 138.386 euro