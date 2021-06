BMW 4-serie Gran Coupé is de 'ouderwetse' versie van de BMW i4

Met de komst van de BMW 4-serie Gran Coupé is de 4-serie compleet. Er is een coupé, een cabrio, een M4-variant én er is een elektrische i4. Die laatste lijkt als twee druppels water op de 4-serie Gran Coupé, maar onderscheidt zich met een dichte grille, blauwe eco-accenten (op sommige uitvoeringen) en een interieur met een gigantisch infotainmentscherm. Hij is er als BMW i4 eDrive40 met 340 pk en als i4 M50 met 544 pk.

BMW 4-serie Gran Coupé in vijf uitvoeringen

Als de BMW 4-serie Gran Coupé in november op de markt komt, is de prijslijst gevuld met vijf uitvoeringen. De BMW 420i en 430i hebben allebei een 2,0-liter viercilinder turbomotor, met respectievelijk 184 en 245 pk. Nieuw is de BMW M440i xDrive Gran Coupé (waar is de tijd van korte typeaanduidingen gebleven?), die met zijn 374 pk sterke 3,0-liter zescilinder in 4,7 tellen naar 100 km/h sprint. Dieselrijders kunnen kiezen uit de 420d en 420d xDrive, beide met 190 pk en 400 Nm.

BMW M440i en 420d met mild hybrid-techniek

Alle versies van de BMW 4-serie Gran Coupé hebben een achttraps automaat. Alleen de M440i en 420d krijgen een beetje elektro-ondersteuning in de vorm van een mild hybrid-systeem. Dat betekent dat de auto remenergie terugwint, opslaat in een kleine batterij en gebruikt om tijdens het accelereren de verbrandingsmotor te helpen met 11 pk extra. Het zou moeten zorgen voor een kleine brandstofbesparing en zorgt zeker voor een extra duw bij het wegrijden.

Dashboard van de BMW 4-serie Coupé en Cabrio

Het interieur van de BMW 4-serie Gran Coupé komt overeen met dat van de 4-serie Coupé en Cabrio. Je zoekt dus vergeefs naar het uit de kluiten gewassen scherm van de BMW i4. Als bestuurder heb je dus gewoon een digitale cockpit voor je en 'los' boven de middenconsole een bescheiden infotainmentdisplay. In de bagageruimte kan 470 - 1290 liter worden meegenomen. En dat is verrassend genoeg iets minder dan voorheen, toen er nog plek was voor 480 - 1300 liter.

Prijzen BMW 4-serie Gran Coupé