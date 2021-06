Nieuwe Kia Sportage heeft trekjes van de elektrische Kia EV6

De huidige Sportage is er nog een van de oude Kia-designstempel, met een uitgesproken tiger nose-grille, vormloze koplampen en een wat bolle koets. Hij is sinds 2015 op de markt en is de vierde generatie van de Kia Sportage, waarvan de eerste al in 1993 in de verkoop ging.

Kia Sportage onderhuids verwant aan Hyundai Tucson

Over het nieuwe model is nog weinig bekend. Kia houdt de kaken stijf op elkaar als het over aandrijflijnen en technologie gaat, en laat vooralsnog alleen foto's van het interieur en exterieur zien. Al gaan we ervan uit dat de Kia Sportage onderhuids grotendeels overeenkomt met de Hyundai Tucson. Die is er in Nederland als mild hybrid (150 pk), hybrid (230 pk) en plug-in hybrid (265 pk).

Groot scherm als digital cockpit en infotainmentdisplay

Binnenin de nieuwe Kia Sportage zien we een interessante mix van modern en traditioneel: met (gelukkig) veel fysieke knoppen voor de belangrijkste functies, maar ook een enorm display, dat dienstdoet als digitaal instrumentarium én infotainmentscherm. Opvallend is de stilering van de luchtroosters, die als een soort boeksteunen het display ondersteunen.

Achterzijde met elementen van de elektrische Kia EV6

Op de foto's lijkt de Sportage een forse suv, met gestrekte lijnen, een oplopende taillelijn en een achterzijde met EV6-elementen, zoals de concave achterklep en de led-balk over de breedte. De neus is het meest opvallende element van de Kia. Het is daar een drukke bedoening, met een grote grille, daarboven een soort bovenlip, haakvormige dagrijlichten en kleine koplampunits.