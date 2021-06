Prijs BMW i4 - Voor 3000 euro minder heb je ook een Tesla Model 3 Long Range

Maar goed, wat is nou 3000 euro op een auto van 60 mille? Zeker aangezien vrijwel alle Model 3's en i4's zakelijk gereden zullen worden. Voor 60.697 euro krijg je in ieder geval een BMW i4 eDrive40 met 340 pk en 430 Nm, een 0-100 km/h-tijd van 5,7 seconden en een actieradius van maximaal 590 kilometer. Zijn 80,7 kWh-accu kan aan een snellader met 200 kW worden volgeladen. En dat vertaalt zich naar ongeveer 164 kilometer rijbereik per 10 minuten laden. Ter vergelijking: de Tesla Model 3 Long Range heeft meer dan 400 pk, gaat in 4,4 seconden naar 100 km/h en houdt het pas na 614 kilometer voor gezien. Drie puntjes voor de Tesla dus (die hij op bouwkwaliteit weer zal kwijtraken waarschijnlijk).

Elektrische BMW i4 M50 met topsnelheid van 225 km/h

Dan is er nog de BMW i4 M50, waarvoor je minimaal 73.496 euro moet neertellen. Die strijkt neer aan de top van het i4-leveringsprogramma met twee elektromotoren en een vermogen van 544 pk, 795 Nm koppel en een misselijkmakende sprinttijd van 3,9 seconden naar 100 km/h. Zijn topsnelheid is begrensd op 225 km/h (de i4 eDrive40 mag maar 190 km/h) en uit zijn eveneens 80,7 kWh grote batterijpakket pers hij 80 kilometer minder (510 kilometer). De BMW i4 M50 is het equivalent van de 63.980 euro kostende Tesla Model 3 Performance, die tot 513 pk, 660 Nm, een 0-100-tijd van 3,3 seconden en een top van 261 km/h komt. De BMW heeft standaard een adaptief M-onderstel, verbeterde remmen, een extra veerpootbrug vóór en 18-inch M-wielen (20-inch kan ook).

Enorm BMW Curved Display over de breedte van het dashboard

De BMW i4 is bijna 10 centimeter langer dan de Tesla Model 3, met een 1 centimeter kortere wielbasis. Rust je de nieuweling uit met een trekhaak, dan kun je een aanhanger van maximaal 1600 kilo trekken. Is alleen de bagageruimte voldoende voor jouw weekendje weg-behoeften, weet dan dat er tussen 470 en 1290 liter aan koffers, tassen en dozen meegenomen kan worden. Opvallend is overigens dat het dashboard van de i4 niet overeenkomt met dat van de BMW 4-serie. De onderkant heeft er elementen van, maar de bovenkant is volstrekt anders, met een enorm horizontaal scherm dat over de brede loopt: het BMW Curved Display. De lijst met (dure) opties, infotainment- en veiligheidssystemen is uiteraard weer lang. Dus zie die vanafprijs maar eens op 60.000 euro te houden ...