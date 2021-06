Hans Zimmer werd in 1957 geboren in Frankfurt en begon in de jaren zeventig aan een carrière in de muziek. Hij was onder meer betrokken bij The Buggles, die in 1979 een wereldhit scoorden met het nummer Video Killed the Radio Star. Daarna verhuisde Zimmer naar Londen, waar hij jingles voor televisiereclames begon te schrijven en via via in de filmwereld terechtkwam. De Duitser brak door in 1988 met zijn soundtrack voor de film Rain Man, waarin Dustin Hoffman en Tom Cruise de hoofdrollen spelen. Inmiddels is hij bekend van onder meer de films Thelma & Louise, The Lion King, Gladiator, Pirates of the Caribbean, The Dark Knight, Transformers, Inception, Blade Runner 2049, en meer.

Hoe klinkt de BMW-compositie van Hans Zimmer?

Zimmer werkt nu samen met Renzo Vitale, Creative Director Sound bij BMW, aan de geluiden van plug-in hybrides en elektrische auto's. "Iedere BMW heeft zijn eigen karakter", zegt de wereldvermaarde componist, "en dat vertaalt zich in het geluid dat de auto maakt." Maar omdat dat voor elektrische modellen niet geldt, moet BMW met iets anders komen: BMW IconicSounds Electric. Oftewel, een gecomponeerd elektrogeluid, dat mede door Zimmer wordt uitgedacht. Hij deed dat al eerder overigens, voor de BMW Concept i4, die zou uitgroeien tot de BMW i4. Hoe die klonk? Nou zo ...