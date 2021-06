De nieuwe Skoda Fabia is net zo lang als een Volkswagen Golf

Over het uiterlijk van de kersverse Skoda Fabia hoeven we het niet te hebben: dat is voorspelbaar Skoda met een vleugje Volkswagen Polo (kijk maar naar het silhouet). Het interieur is interessanter, met een 'losstaand' infotainmentscherm (maximaal 9,2 inch) en een optionele Virtual Cockpit in een speels gestileerde behuizing. Nieuw voor de Fabia zijn onder meer airconditioning met twee zones, een verwarmd stuur, voorruitverwarming en led-sfeerverlichting.

Skoda Fabia met 50 liter meer bagageruimte

Volgens Skoda komen de toegenomen buitenmaten van de Fabia vooral de achterpassagiers ten goede. De compacte hatchback is 4,11 meter lang, met een wielbasis van 2,56 meter. In de kofferbak past 380 liter bagage. Dat is 50 liter meer dan in het vorige model. Met de achterbank neergeklapt, kan er 1190 liter mee. Om het meenemen van langere items gemakkelijker te maken, kan de rugleuning van de passagiersstoel worden neergeklapt.

Slechts twee motorvarianten van de Fabia

Als de Skoda Fabia in november bij de dealers staat, is hij er in twee motoruitvoeringen: met 95 pk / 175 Nm en met 110 pk / 200 Nm. De minst sterke versie van de 1.0 TSI-benzinemotor is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. De 110 pk-variant heeft standaard een versnelling meer, maar is ook uit te rusten met een zeventraps DSG-transmissie met dubbele koppeling. Die laatste variant gaat in 9,5 seconden naar 100 km/h en haalt een top van 205 km/h. Het gemiddelde verbruik zou rond de 1 op 20 liggen, voor beide motorversies.

Geen diesels en geen hybrideversies

Komt er nog meer beschikbaar? Nee, vooralsnog niet. Op de internationale prijslijst staan ook een 1.5 TSI met 150 pk een twee turboloze 1.0 MPI-motoren (65 en 80 pk), maar die worden niet in Nederland leverbaar. Diesels waren er ook bij het vorige model al niet meer en op een mild hybrid of hybride hoef je ook niet te wachten. Voor een compacte, relatief goedkope auto als de Fabia is dat Skoda de investering niet waard. Anders zouden de marges wel érg laag worden.

