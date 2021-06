Nederlands bedrijf zet twee wielen te veel onder Mercedes X-Klasse

Classic Youngtimers komt regelmatig in het nieuws met bijzondere automobielen. Zo bouwde het bedrijf opgehoogde offroadversies van de Bentley Continental GT, de Lamborghini Gallardo en de Nissan GT-R. Die laatste staat nog steeds te koop en is voor net geen 80.000 euro de jouwe.

Mercedes X-Klasse 6 Wheeler is gewoon een bedrijfsauto

De Mercedes X-Klasse 6 Wheeler is een bedrijfsauto, dus wordt hij aangeboden voor een prijs zonder btw: 95.000 euro. Onder de motorkap ligt geen vuurspuwende AMG-krachtbron, zoals bij de G 63 6x6, maar een gewone 258 pk leverende V6-dieselmotor. De 6 Wheeler staat achter op een aangepast subframe, waarmee ruimte is gemaakt voor een derde as. Verder heeft hij verbrede wielkasten en terreinbanden.

Nissan Navara met kapsones flopte genadeloos

De reguliere Mercedes X-Klasse is niet meer leverbaar; de productie ervan stopte in mei 2020. Het model was feitelijk een Nissan Navara met kapsones. Mercedes had gehoopt dat er een markt zou zijn voor een premium pick-up, maar dat was niet zo. De verkopen vielen zwaar tegen, vandaar dat Mercedes al na 2,5 jaar de stekker eruit trok.