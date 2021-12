Nissan Ariya moet de Qashqai onder de elektrische suv's worden

In oktober 2019 zagen we op de Tokyo Motor Show een vooraankondiging van de Nissan Ariya. Daarbij is het leuk om te zien dat de uiteindelijke productie-auto verbazingwekkend veel op de concept car lijkt. Nissan noemt de Ariya consequent een coupé-suv, maar dat lijkt ons wat overdreven. Het is grappig om te zien hoe diverse autofabrikanten omgaan met het feit dat elektrische auto's geen grille nodig hebben. Tesla laat de grille gewoon helemaal weg, maar Audi, Mercedes-Benz en ook Nissan geven hun stekkermodellen een illusie van een grille mee. Nissan noemt het een schild. Erachter zitten de sensoren van de semiautonome rijassistenten.

Geen knoppen en schakelaars

De Nissan Ariya - die 20 centimeter langer is dan de Nissan Qashqai - biedt plaats aan vijf personen. De bestuurder kijkt uit over een minimalistisch dashboard, waarover Nissan trots meldt dat er "geen knoppen en schakelaars" te vinden zijn. Alsof dat per se een positieve ontwikkeling is (lees onze column daarover maar eens). De knopjes die je onder het centrale infotainmentscherm kunt zien, zijn in feite kleine touchscreens met haptische feedback; als de Nissan Ariya is uitgeschakeld zijn ze niet te zien. Nissan zegt de voorstoelen zo slank mogelijk gemaakt te hebben om meer ruimte op de achterbank te creëren.

Nissan Ariya in vier versies

Zoals bij vrijwel alle EV's ligt het batterijpakket van de Nissan Ariya onder het inzittendencompartiment. Nissan biedt vier varianten van de Ariya aan, waarvan twee met vierwielaandrijving. Zie hieronder voor het overzicht:

Nissan Ariya 2WD 63 kWh - 218 pk, 300 Nm - 7,5 s naar 100 km/h - top: 160 km/h - bereik: 360 km



Nissan Ariya 2WD 87 kWh - 242 pk, 300 Nm - 7,6 s naar 100 km/h - top: 160 km/h - bereik: 500 km

Nissan Ariya 4WD 87 kWh - 306 pk, 600 Nm - 5,7 s naar 100 km/h - top: 200 km/h - bereik: 460 km

Nissan Ariya 4WD 87 kWh Performance - 395 pk, 600 Nm - 5,1 s naar 100 km/h - top 200 km/h - bereik: 400 km

Geschikt voor 130-kW snelladen

De versies met 63 kWh worden geleverd met een 7,4-kW lader voor thuisgebruik. Die met 87 kWh krijgen een 22-kW 3-faselader mee. Volgens Nissan is de Ariya geschikt voor snelladen tot 130 kW. Hoe lang het duurt voordat de batterij weer vol is, meldt de fabrikant nog niet. Net zoals de Nissan Leaf beschikt de Ariya over het zogenoemde e-Pedal. Dat betekent niets meer of minder dan dat je ook zonder de rem te gebruiken kunt afremmen tot stilstand. One-pedal driving, wordt dat ook wel genoemd.

Nissan Ariya prijzen

Nissan Ariya 2WD 63 kWh Advance (Force of Wonder): 47.390 euro

Nissan Ariya 2WD 87 kWh Evolve (Force of Touring): 56.390 euro

Nissan Ariya 4WD 87 kWh Evolve (Force of Power): 61.390 euro

Nissan Ariya 4WD 87 kWh Performance (The Ultimate Force): 66.390 euro

De Ariya staat eind mei of begin juni 2022 bij de Nissan-dealer.