Ron over zijn Volvo 960: "Als ik die zescilinder hoor zoemen, lopen de rillingen over mijn rug"

Ruim 20 jaar geleden kocht Ron van Dijk zijn eerste Volvo, een toen al klassieke Amazon. Na jarenlange omzwervingen in modernere modellen, begon het toch weer kriebelen. In 2021 ging hij voor een Volvo 960 uit 1997. Volgens sommigen de laatste échte Volvo.

“Toen ik mijn broer een foto appte van deze auto, was zijn enige commentaar: ‘ouwelullenbak’." Lachend vervolgt Ron: “Tja, hij rijd in een BMW M140i met 340 pk. We hebben een goede band, maar mijn broer houdt gewoon niet van oude dingen. Aan de andere kant snapt hij de charme van zo’n 960 ook wel weer als-ie een keertje meerijdt. Mijn zoons liepen evenmin over van enthousiasme toen ik onze Volvo V60 voor deze auto ging inruilen. Maar ook door hun ‘zou je dat nou wel doen, pap?’ heb ik me niet laten weerhouden.”



Voorliefde voor Volvo en Zweden



Van jongs af aan had Ron al een voorliefde voor Zweden en Volvo. “Waarom weet ik niet precies, maar mijn moeder was erg gecharmeerd van Zweden. Blijkbaar maakten haar verhalen indruk op mij, want ik begon me ook voor het land te interesseren. Ik ging erover lezen, keek tv-programma’s en ik heb alle politieromans van Sjöwall en Wahlöö verslonden. En van de twee Zweedse automerken viel ik vooral voor de stoere uitstraling van Volvo.”



Volvo Amazon als eerste auto



Ron consumeerde zijn liefde voor het Zweedse merk voor het eerst met de aanschaf van een Amazon 123 GT. Die heeft hij jarenlang als hobbyauto gehad, daarnaast kwam er een Volvo 145 als dagelijks vervoermiddel. “Eentje uit 1972, nog met de oude, niet-verzonken deurgrepen.” Na een paar jaar vond Rons vrouw die ouwe bak welletjes en kwam er een Volvo V40 uit 1999. Voorzien van moderne gemakken als airconditioning en stuurbekrachtiging.



“Na de V60 wilde ik weer een échte Volvo”

Na de V40 volgden een Volvo V70 uit 1998, een V70 uit 2009 en ten slotte een knalrode Volvo V60 uit 2012. “Een hartstikke mooie auto, een T4 R-Design met 180 pk. Maar na een jaar of drie begon het toch te kriebelen. Ik vond het weer tijd voor een échte Volvo. Ik heb voor de aanschaf van deze 960 ook proefgereden in een Volvo 940 Turbo, maar ik had toch liever een vijf- of zescilinder.”

Laatste Volvo met achterwielaandrijving en motor voorin



Volvisten van de oude stempel kunnen zich vast goed vinden in Rons keuze voor de zescilinder 960, omdat dit nog een model is met achterwielaandrijving en een in lengterichting geplaatste motor - zoals het ooit begon in Göteborg. Samen met de Volvo S90 en V90 uit 1997 en 1998 (in feite een gerebadgede 960 sedan en Estate) was de 960 het allerlaatste model met Volvo’s ‘oerconfiguratie’.



Inmiddels heeft het Zweedse merk ook weer nieuwe modellen met achterwielaandrijving. Maar daarbuiten zijn elektrische modellen als de Volvo C40 en Volvo XC40 verre van traditioneel. “Op het kentekenbewijs van mijn auto staat 28 maart 1997 als eerste toelating, zodat het eigenlijk een Volvo S90 zou moeten zijn. Ik vermoed dat-ie wat lang in de showroom heeft gestaan.”



“Altijd nadat ik hem heb geparkeerd, kijk ik nog even achterom”

Nieuwprijs van bijna een ton



Daar kunnen we ons iets bij voorstellen, want de 170 pk sterke 960 van Ron kostte destijds bijna een ton in guldens. En het was niet eens de duurste versie. Je had ook nog een 960 met 3,0-liter motor en 200 pk. Meer power kon dus wel, meer luxe nauwelijks, want Rons auto is voorzien van het Oxford-pakket. Standaard heeft-ie zacht­leren bekleding, afgezet met biezen in de carrosseriekleur en elektrisch verstel- en ­verwarmbare stoelen.



Klimaatregeling, cruisecontrol, een sperdifferentieel en een Zweeds bos aan houtaccenten ontbreken evenmin. Metallic lak was eveneens bij de prijs inbegrepen. Rons auto heeft een dieppaarse tint, met de naam Blackberry Wine Pearl. Het vormt een schitterende combinatie met het lichtbeige leer van het meubilair.



'Precies wat ik zocht'



Ron: “Ik had de auto op internet gezien, en de kleurencombinatie was precies wat ik zocht. Hij stond 150 kilometer verderop, maar die rit had ik er graag voor over. De algehele staat van de auto bleek supernetjes en de tellerstand van ongeveer 145.000 kilometer was ook een pre. Toen we bovendien een goed inruilbod voor de V60 kregen, hebben we meteen toegehapt. Daar heb ik nog geen seconde spijt van gehad. Als ik hem alleen al start en ik hoor die zes-in-lijn zoemen, dan lopen de rillingen me over de rug. Altijd nadat ik hem heb geparkeerd, kijk ik nog even achterom.”

Achteras van de Volvo 850

Zijn ‘klassieke’ aandrijflijn en vierkante model ten spijt, is de Volvo 960 van na 1994 een stuk moderner dan zijn voorganger. De rankere neus en de eveneens aangepaste achterlichten ogen al wat meer up-to-date, maar de onderhuidse verschillen zijn belangrijker. Zo heeft dit model niet langer de bekende starre achteras, maar dezelfde moderne, gepatenteerde Deltalink-constructie als de Volvo 850. Bij de sedan gecombineerd met schroefveren, bij de Estate met een overdwars geplaatste bladveer.



“Achter het stuur van de Volvo word ik de rust zelve”

Het gemoderniseerde onderstel bezorgt de 960 een veel comfortabeler en ook veiliger ­weggedrag dan voorheen, waarmee de 960 ook bij de internationale autopers de handen op elkaar krijgt. Vanuit modern perspectief is de 960 vooral een gemoedelijke lobbes, waarmee het heerlijk toeren is. Al is het qua vermogen en koppel allesbehalve behelpen.



Ron: “Ik word heerlijk rustig van deze auto. Terwijl ik tijdens mijn werk als chauffeur regelmatig zit te mopperen dat mensen ­moeten opschieten, word ik achter het stuur van de Volvo de rust zelve. Op 80-wegen moet ik zelfs uit­kijken dat ik niet vooraan in de file rijd. Mijn zoons lachen me een beetje uit en zeggen dat de Volvo en ik goed bij elkaar passen: allebei oud en bezadigd, haha.”



Heer in het verkeer

Even later stappen we zelf achter het stuur, waarbij het in nieuwstaat verkerende interieur ons als het ware op een voetstuk hijst. De zitpositie is onwennig hoog, maar dat past perfect bij het gedrag en de uitstraling van de auto. De zescilinder loopt volkomen trillingvrij en reageert beheerst maar beslist op het gaspedaal. Zelfs de grootste wegpiraat wordt achter het stuur van deze statige Zweed een heer in het verkeer.



Benzineverbruik Volvo 960



En als het karakter van de Volvo 960 geen rustgevende invloed op je heeft, dan heeft het benzineverbruik dat wel. Ron rijdt er gemiddeld ongeveer 1 op 8,5 mee. Mede daarom gebruikt hij zijn youngtimer niet voor woon-werkverkeer, maar naar eigen zeggen alleen voor plezierritjes. Desondanks heeft hij er in anderhalf jaar al 13.000 kilometer mee gereden. Die Ron maakt waarschijnlijk heel wat plezier in zijn vrije tijd …



“Ik moet er niet aan denken om hem op 18-inch wielen te zetten of zo”

Deurpanelen Volvo 960



Is er dan helemaal niets dat doet terugverlangen naar een moderne auto? “Tja, dingen als een uitgebreide boordcomputer en een ingebouwd navigatiesysteem misschien. Dat de radio geen bluetooth heeft, is opgelost met een onzichtbaar ingebouwd pakketje van GROM - heel handig. Verder houd ik de auto graag zo origineel mogelijk. Ik moet er niet aan denken om hem op 18-inch lichtmetaal te zetten of zo. Wel heb ik een set nieuwe deurpanelen liggen, want zoals bij alle 960’s beginnen die aan de randen te rimpelen. Ook lijkt zo’n zonnegordijn voor de achterruit me wel leuk. Verder heb ik geen wensen over wat ik aan de auto wil doen."

Roadtrip naar Zweden



Wel weet Ron heel goed wat hij mét de Volvo 960 wil doen: "Een mooie trip naar Zweden staat hoog op het verlanglijstje, maar vooralsnog krijg ik mijn vrouw niet mee. Jaren geleden hebben we een keer autopech gehad in Noorwegen, en daar heeft ze zulke slechte herinneringen aan, dat ze lange buitenlandse reizen met de auto nog niet ziet zitten. Maar ik blijf proberen haar over te halen. Sowieso ga ik deze auto houden, dus het komt er ooit vast van.” Is er dan helemaal geen auto die je nog liever zou willen? “Nou, wat ik ook he-le-maal geweldig vind, is de Volvo 780.” Om er glimlachend aan toe te voegen: “Maar dan eerder erbij, dan in plaats van.”