Test met de Polestar 2 … door de winnaar van de Auto Review-lezersactie

We gaan nog even terug naar eind 2020. Bij Autoreview.nl kozen we onze Auto van het jaar 2020. We analyseerden alle verhalen die we in 2020 schreven en keken welke jullie het meest lazen.

Polestar 2 auto van het jaar

De Polestar 2 bleek met afstand de populairste auto te zijn. Elk nieuwsbericht over deze elektrische gezinsauto kon rekenen op aandacht van vele duizenden paar ogen. Het is niet zomaar een nieuwe auto. Met de Polestar 2 ontstond een nieuw merk, dat vanaf nu alleen nog elektrische auto’s bouwt en aardig bezig is om in Nederland net zo bekend te raken als zustermerk Volvo. We kozen uit de vele inzendingen een winnaar, die een dag zelf mocht sturen met de Polestar 2.

Uitgestelde test met de Polestar 2

Maar toen kwam de strenge lockdown, gingen de dealers op slot en konden de nieuwe Polestar Spaces niet open. Winnaar Frank kon dus later dan gepland met zijn vrouw naar het Polestar Handover Center in Beesd komen, om in stijl een proefrit te maken. Normaal gesproken komen daar de Polestar-eigenaren om hun auto op te halen en informatie over de auto te krijgen van een specialist. Frank en zijn vrouw kregen dezelfde ‘behandeling’.

“Je gebruikt bijna alleen maar het gaspedaal.”

“Het eerste wat ons opviel is de kracht van de elektronische motoren, wat een power. De stilte waren we wel enigszins gewend, want ik rijd zelf een Volvo plug-in hybride. Al heeft de Polestar genoeg een eigen gezicht”, zegt Frank. “Wat erg goed beviel was het gemak van de auto, je gebruikt bijna alleen maar het gaspedaal. Zodra je deze maar iets loslaat, remt hij alweer. Het is even wennen, maar het rijdt wel erg fijn.” Minpunten waren er ook: “De materialen, met name in de middelconsole, voelden wat plastic-achtig aan. Maar daarin zullen de smaken verschillen. Net als de achterlichten. Mijn vrouw was er geen fan van, terwijl ik ze juist bijzonder vond. Waar we beiden dan weer positief verrast over waren, is de hoeveelheid opbergruimte in de Polestar.”

Polestar 2: kopen of niet?

De hamvraag is natuurlijk: zou hij overwegen er eentje te kopen? “Zeer zeker, de Polestar heeft een eigen gezicht, maar ook het feit dat hij techniek deelt met ‘mijn’ merk Volvo, is voor mij belangrijk. Deze auto is zeker de aanschaf waard. Elektrisch rijden is erg prettig. Hoe het gaat op vakantie en andere lange ritten, daar ben ik nog wel benieuwd naar. Wat is het bereik en hoeveel langer doe je dan over de rit?”

“Qua rijden kan ik enkel zeggen dat ik het fantastisch vind. De ontvangst in het Handover Center was erg aangenaam, mogelijk door de prijsvraag wat extra. Wij vonden dat er goede uitleg over de auto was. Kortom, een prettige manier om je auto in ontvangst te nemen.”

