Vakantie test LMC Cruiser T732 G: je hebt je reisbestemming bereikt

"U heeft uw bestemming bereikt", deelt de stem van het navigatiesysteem in onze LMC Cruiser T732 G vriendelijk mee. Fijn zo! We kunnen ons aanmelden bij de receptie van de camping, op zoek gaan naar de kampeerplek die we online hebben gereserveerd, de stroomkabel aansluiten en onze kampeerstoelen en -tafel uitklappen. In tegenstelling tot een caravan of een vouwwagen, heb je geen gedoe meer met het opzetten van een tent of een voortent, als je een lange rit eindelijk op de camping of camperplaats bent gearriveerd. Desnoods draai je de luifel van de camper nog even uit tegen de felle zon, en je kunt je boek of Auto Review erbij pakken. Kop koffie erbij, of een koud biertje - op welke pagina waren we ook alweer gebleven?

Een hele waslijst met campings

Wie vaker met een camper op vakantie gaat, zal hebben ervaren dat je eigenlijk zonder boeking vooraf kunt vertrekken. Je bepaalt zelf het moment om een overnachtingsplaats te zoeken: met het navigatiesysteem van de LMC Cruiser T732 G roep je met een vingerbeweging over het touchscreen een hele lijst op met campings in de nabije omgeving - even googelen en je weet wat de grote gezinscampings zijn en wat de rustige natuurkampeerterreinen. Kwestie van een telefoontje of er plaats is (momenteel is ook online vaak zichtbaar welke plaatsen beschikbaar zijn), en je kunt meestal wel terecht. Zeker buiten het hoogseizoen.

De LMC Cruiser T732 G is met recht een 'motorhome'

Een belangrijk voordeel van de LMC Cruiser T732 G is dat je alle voorzieningen onder een dak hebt. Een douchecabine, een afzonderlijk toilet, een keuken met drie gaspitten, een ruime koel-/vriescombinatie en een comfortabele zithoek, voor als je je een keer in de camper wilt terugtrekken voor een powernap, nog wat achterstallig werk (het is wel vakantie, hè!) of een spannend duel in het EK voetbal. De Cruiser T732 G kan immers worden geleverd met luxe zaken als airconditioning, televisie en wifi, en verdient dan met recht de benaming 'motorhome'. Kop koffie erbij of een biertje, en je hebt geen flauw benul dat je op een camping staat.

Wat als je een keer ergens naartoe wilt?

De LMC Cruiser T732 G heeft een groot laadruimte helemaal achter, waar je desnoods een of twee (elektrische) fietsen in zou kunnen vervoeren. Uiteraard is de camper ook te verkrijgen met een fietsenrek achterop. Als je een tweewieler meeneemt, tackel je natuurlijk een van de grootste bezwaren van een camper: dat je altijd alles in moet pakken als je een keertje vanaf de camping ergens naartoe wilt rijden - met het risico dat bij terugkomst je plekkie bezet is. Ofschoon de receptie van de camping waar je verblijft, natuurlijk weet welke kampeerplekken bezet zijn en welke niet. In de praktijk zal dit bezwaar minder groot blijken dan in je hoofd.

Zo kun je lekker opschieten

Nog een voordeel: met een camper kun je je houden aan de voorgeschreven maximum snelheden, terwijl je met een caravan of een vouwwagen achter je personenauto niet harder mag rijden dan 90 km/h. Zo kun je lekker opschieten, voor als je op vakantie gaat naar het buitenland. De LMC Cruiser T732 G is voorzien van een grote tank, zodat je niet om de haverklap hoeft te stoppen voor een dieselvulling. Houd wel rekening met het formaat van je camper: op sommige campings worden voertuigen die langer zijn dan 6 meter niet op prijs gesteld. En met de 7,55 meter lange LMC Cruiser T732 G kun je krappe bergweggetjes en kleine veerpontjes maar beter mijden ...

Ook wanneer je een keer per veerdienst een overtocht wilt maken naar bijvoorbeeld Groot-Brittannië, Zweden of Noorwegen, gelden voor jouw camper mogelijk andere regels dan voor reguliere personenauto's. Allemaal zaken waarmee je rekening dient te houden, als je op vakantie gaat met een camper. Maar als je eenmaal onderweg bent, zul je je vrijheid al gauw als groot goed ervaren.