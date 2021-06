Ik zoek een tweedehands auto. Wanneer is de kilometerstand van een occasion (te) hoog?

De waarde van een tweedehands auto wordt voor een groot deel bepaald door het bouwjaar en de kilometerstand. Over het algemeen zijn nieuwere occasions duurder en zorgt ook een lage kilometerstand voor een hogere vraagprijs. Ben je op zoek naar een betaalbare tweedehands auto, bijvoorbeeld op Marktplaats, dan kom je al snel uit bij de iets oudere auto's met een hogere kilometerstand.

Waarom is de kilometerstand van een tweedehands auto belangrijk?

Een auto kan tien jaar oud zijn, maar als hij in die tijd slechts 10.000 kilometer heeft gereden, mag je ervan uitgaan dat hij nog in een prima staat is. Slechts 1000 kilometer per jaar is voor een auto erg weinig (de gemiddelde Nederlander rijdt op jaarbasis zo'n 13.000 kilometer).

Vind je hetzelfde model uit hetzelfde bouwjaar, maar dan met 200.000 kilometer op de teller, dan heeft die gemiddeld dus 20.000 kilometer per jaar gereden. En dat betekent dat die auto onderhuids (motor, onderstel, versnellingsbak), in het interieur en op de carrosserie waarschijnlijk meer sporen van gebruik vertoont. Hij is meer versleten, zo gezegd, al moeten we dat punt wel nuanceren. En dan doen we hieronder ...

Wanneer is een kilometerstand (te) hoog?

Dat is een moeilijke vraag. Auto's zijn in de laatste decennia een stuk beter geworden en houden het op de weg een stuk langer vol. Kijken we specifiek naar de motor, dan is er een duidelijk onderscheid te maken tussen benzinemotoren en dieselmotoren. Die laatste zijn zwaarder gebouwd, maken minder toeren en halen gemakkelijk tellerstanden van meer dan 350.000 kilometer. Benzinemotoren gaan gemiddeld genomen 100.000 kilometer minder lang mee.

Het is belangrijk om te weten dat je je niet moet blindstaren op de kilometerstand. Want de ene kilometer is de andere niet. Een met liefde onderhouden zakensedan met 180.000 kilometer op de teller kan in een veel betere staat zijn dan een hatchback met 100.000 kilometer op de klok die regelmatig een beurt heeft gemist. Veel interessanter dan de kilometerstand is hoe er door de vorige eigenaar met een auto is omgegaan.

Kijk grondig naar de occasion die je op het oog hebt. Hoe ziet de carrosserie eruit? Zijn er veel deuken en krassen te bekennen? Is het interieur versleten? Of oogt het als nieuw? Je kan op dat soort punten zien hoe zorgvuldig er met een tweedehands auto is omgesprongen. Bekijk ook het onderhoudsboekje. Heeft de auto altijd zijn reguliere onderhoud gehad? Welke onderdelen zijn er al vervangen? Als je nog meer zekerheid wilt, kun je altijd een aankoopkeuring overwegen.

Hoe weet ik of de kilometerstand van een occasion klopt?

Je kunt in het onderhoudsboekje kijken. Volgen de beurten elkaar logisch op? Zit er een normale progressie in de genoteerde kilometerstanden? Dan klopt de boel.

Je kunt ook naar de website van de RDW gaan en gratis een Nationale Autopas-rapport opvragen. Alle door de RDW erkende autobedrijven zijn wettelijk verplicht om de kilometerstand van een auto te registreren, bijvoorbeeld bij een beurt. Als je een NAP-rapport opvraagt, staat daarin een oordeel over de tellerstand. Het oordeel kan zijn: logisch (de kilometerstanden zijn oplopend), onlogisch (er kan sprake zijn van een teruggedraaide teller) en geen oordeel (er zijn niet genoeg gegevens om een oordeel te vellen, bijvoorbeeld door import).

Is een hogere kilometerstand per definitie slecht?

Nee. Zoals hierboven beschreven: een uitstekend onderhouden occasion met 180.000 kilometer op de teller kan in een betere staat zijn dan een verwaarloosd exemplaar met 100.000 kilometer. Wel is het verstandig om rekening te houden met bepaalde onderhoudshandelingen die bij een vaste kilometerstand moeten gebeuren. Het verschilt per model, maar de distributieriem van een auto (sommige auto's hebben een ketting) moet bijvoorbeeld rond de 100.000 - 120.000 kilometer worden vervangen. En dat is een dure grap, dus kan het beter zijn om een occasion te kopen die die ingreep al heeft gehad.