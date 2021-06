Vakantie test LMC Cruiser T732 G: met een camper op wereldreis in eigen land.

De ene camper is beslist de andere camper niet. Je hebt ze in alle soorten, vormen en maten - en in alle prijscategorieën. Je kunt op zoek gaan naar een koddig knus klassiek bestelbusje voor een bescheiden bedrag, dat door een handige doe-het-zelver is omgebouwd. Maar je hebt natuurlijk ook keuze uit tal van nieuwe, comfortabele, zeer riante en zelfs zeer luxe motorhomes. En ook die zijn er vervolgens weer in allerlei soorten, vormen, maten en prijscategorieën.

Fiat Ducato als basis

Neem nou de nieuwe LMC Cruiser T. Deze luxueuze half-integraal camper is technisch gebaseerd op de welbekende Fiat Ducato bedrijfswagen, die wordt aangedreven door een krachtige 140 pk sterke MultiJet common-rail turbodieselmotor, in combinatie met een automatische negentraps transmissie. Een populaire basis onder kopers van campers, want de toegepaste techniek is beproefd, zeer betrouwbaar en qua onderhoudskosten eveneens erg aantrekkelijk.

Het Duitse merk LMC (dat onderdeel is van de Hymer-groep) biedt de nieuwe Cruiser T aan in twee maatvoeringen. De Cruiser T662 G heeft een lengte van 6,99 meter, de T732 G meet 7,55 meter van voor- tot achterbumper. In de T732 G wordt dankbaar gebruik gemaakt van de extra lengte: de douche en het toilet zijn in afzonderlijke cabines ondergebracht.

Bij de entree vind je de luxe keuken met driepits gasstel en er is een ruime zithoek met een grote, in hoogte verstelbare tafel. De luxe bestuurders- en bijrijdersstoel kunnen bij de zithoek worden betrokken, door ze een halve slag te verdraaien.

Helemaal achterin de LMC Cruiser T is riant ruimte voor het slaapcompartiment, met twee comfortabele, in lengterichting gepositioneerde bedden. In de ruimte onder de slaapkamer is nog een zeer riante bagageruimte, waar je met gemak je hele vakantie-uitrusting, alle camper accessoires en desnoods nog één of twee fietsen kwijt kunt.

Half integraal camper

De LMC Cruiser T732 G is een zogenaamde half-integraal camper. De camperopbouw is over de cabine gelegd, zodat er over de gehele lengte van de camper een riante stahoogte is. Als volwassen man van bijna twee meter lang, kun je in de camper gemakkelijk rechtop staan, zonder het gevaar te lopen je hoofd te stoten.

Toch is de LMC Cruiser T732 G, als half-integraal camper, relatief laag gebouwd. Daardoor ligt het zwaartepunt laag en is de auto minder gevoelig voor zijwind. Hoe dat in de praktijk uitpakt, gaan we de komende week uitgebreid uitproberen, tijdens onze wereldreis door eigen land.