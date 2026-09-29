Met deze in Nederland bedachte Volkswagen kun je in echt elke straat keren

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Hoe klein wil je het hebben? Of hoe functioneel? Bezorg of vervoer je kleine spullen, dan hoef je niet per se een grote bus hebben. Is je lading echt klein of weinig, dan is de ID. Polo toCargo misschien jouw bestelwagen. Er is echter nog een klein hobbeltje te nemen.

Helaas nog concept

Dat hobbeltje is het feit dat de busachtige ID. Polo nog maar een conceptauto is. Bedacht en ontwikkeld door Volkswagen Bedrijfswagens van importeur Pon. Een prijs is dan ook nog niet bekend, maar bronnen melden dat de marktintroductie aanstaande is.

Elektrische bestelwagen met vlakke laadvloer

De ID. Polo toCargo is gebaseerd op de nieuwe elektrische ID. Polo. Volkswagen heeft de personenauto voorzien van een professionele laadruimte met een laadruimte-afscheiding en een vlakke laadvloer. Die is 133 centimeter lang en 100 centimeter breed. Het prototype biedt hierdoor maximaal 1.200 liter laadruimte.

Onder de laadvloer bevindt zich bovendien een extra opbergvak. Dit biedt ruimte voor bijvoorbeeld gereedschap en kleinere materialen die uit het zicht opgeborgen moeten worden. Het trekgewicht varieert, afhankelijk van de uitvoering, van 500 tot maximaal 1.200 kilogram.

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De achterbank, die vanwege de ombouw wordt verwijderd, is eventueel weer terug te plaatsen. Dat levert mogelijk meerwaarde op bij verkoop.

Compact en geschikt voor zero-emissiezones

Met zijn compacte afmetingen is de ID. Polo toCargo vooral aantrekkelijk voor ondernemers die in binnensteden werken. De elektrische aandrijflijn maakt de bedrijfsauto bovendien geschikt voor zero-emissiezones.

De toekomstige toCargo-bestelwagen behoudt daarbij volgens Volkswagen het comfort en de uitrusting van de personenauto waarop hij is gebaseerd. Afhankelijk van de uitvoering krijgt de ID. Polo een 37 of 52 kWh groot accupakket, vermogens van 85 tot 155 kW. De maximale WLTP-actieradius bedraagt 454 kilometer. Voor het opladen is de elektrische bestelwagen geschikt voor DC-laden met maximaal 88 tot 105 kW.

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ID. Cross wordt volgende elektrische toCargo

Volkswagen Bedrijfswagens wil het toCargo-concept verder uitbreiden. Naast de toekomstige ID. Polo toCargo komt ook een ID. Cross toCargo. Het hele toCargo-aanbod bestaat momenteel uit de Caddy Kombi eHybrid, Multivan eHybrid, ID. Buzz, Transporter Kombi eHybrid en Caravelle eHybrid.