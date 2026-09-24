Met deze elektrische bus kom je op dit moment het verst

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Hoe staat het er voor met de actieradius van de gemiddelde bedrijfswagen? Welke bussen brengen je op dit moment het verst? En welk prijskaartje staat daar tegenover? Wij sommen het voor je op.

Actieradiussen in het compacte segment

Voor ondernemers die veel laadvolume geen echte noodzaak vinden, is een bestelwagen uit het compacte segment de logische keuze. Je komt dan bijvoorbeeld uit bij een Renault Kangoo E-Tech electric of Opel Combo Electric. Houd rekening met een actieradius van circa 300 kilometer. En een vanafprijs die zo rond de 30.000 euro schommelt.

Eén model in dit segment steekt er met kop en schouders bovenuit: de Volkswagen ID. Buzz Cargo haalt een actieradius van 459 kilometer. Daar staat dan wel weer een vanafprijs van zo'n 43.000 euro tegenover (alle prijzen ex. btw/bpm).

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Guinness World Record

Kleine sidestep: dat de Volkswagen ID. Buzz Cargo over een prima actieradius beschikt, wordt bevestigd door het Guinness World Record dat de bus nu op zijn naam heeft. Dit record heeft de bestelwagen te danken aan avonturier Rainier Zietlow. Vanuit Hamburg reisde hij de hele wereld rond: 99.767 kilometer, door maar liefst 92 landen (zie foto).

Verschillende uitvoeringen van middelgrote bussen geven meer opties

Vanaf de middelgrote bedrijfswagens krijg je per model meer opties. Dat heeft alles te maken met de verschillende accupakketten en afmetingen per model:

Een andere interessante optie is de Kia PV5 Cargo. Met de basisuitvoering kom je voor een vanafprijs van ongeveer 30 duizend euro 232 kilometer ver. Betaal je 5000 euro extra voor een groter accupakket, dan beschik je ineens over een actieradius van 404 kilometer. Houd bij de Kia PV5 Cargo wel rekening met een relatief laag laadvermogen.

Verder is in het middelgrote segment de Mercedes eVito het enige andere model dat een actieradius van boven de 400 haalt. Voor 57.400 euro kom je 432 kilometer ver. De overige middelgrote bedrijfswagens blijven net onder de 400 kilometer steken.

Het grootste model van de Farizon SV haalt die grens nét niet. De L3H3-uitvoering van de Chinese fabrikant reikt tot 398 kilometer, tegenover een prijskaartje van zo’n 55.000 euro.

Als je echt meters moet maken: neem deze bus

Wil je écht kilometers kunnen maken, dan heb je in het grootste segment de meeste opties:

De grootste bus van Stellantis kun je in maar liefst vijf verschillende gedaantes aanschaffen. Bijvoorbeeld als Peugeot e-Boxer of Fiat E-Ducato. De L3H2-variant brengt je voor een vanafprijs van 54.600 euro 424 kilometer ver. Je moet dan wel kiezen voor de uitvoering van 4,25 ton. Mocht je toch liever voor de uitvoering van maximaal 3,5 ton gaan, dan zakt de actieradius terug tot 378 kilometer.

Ook de Mercedes eSprinter scoort met 441 kilometer een hele aardige actieradius.

De Renault Master E-Tech beschikt binnen dit segment over de beste actieradius. De L2H2 uitvoering met de 140 pk long range elektromotor brengt je namelijk tot 448 kilometer ver. Ook hier geldt wel weer dat je voor de zwaardere optie moet gaan, namelijk de uitvoering van 4,25 ton. Dit model heeft een vanafprijs van 51.900 euro.

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De winnaar: deze bus heeft de beste actieradius

Welke bus wint er dan uiteindelijk? Juist, dat is verrassend genoeg een bus uit het compacte segment; de Volkswagen ID. Buzz Cargo. Natuurlijk moet je met dit model wel rekening houden met beperkingen in laadvolume en -vermogen. Mocht je naast meters maken ook veel kilo’s willen verplaatsen, zijn de eSprinter, de Master E-Tech electric en de grootste bussen uit de Stellantis-stal erg interessant.