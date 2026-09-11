Zware lading of actieradius? Hier moet je op letten

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De keuze voor een nieuwe elektrische bus is onder andere afhankelijk van de actieradius. Maar wellicht is het voor jouw werk belangrijker om vooral te checken hoe zwaar je je nieuwe bus kunt beladen. De juiste keuze kan veel geld schelen.

Meer lading of meer actieradius? Bij elektrische bestelwagens moet je kiezen



Een elektrische bestelwagen kan op papier honderden kilometers ver komen. In de praktijk ligt dat vaak anders. Niet alleen snelheid, temperatuur en rijstijl hebben invloed op de actieradius, ook de lading speelt een belangrijke rol. En dat is voor ondernemers een interessante afweging: heb je liever een bus die ver komt, of eentje die zoveel mogelijk kilo's mag meenemen?

500 kilo lading kost 40 kilometer



Een praktijktest van het Belgische energiebedrijf Stroohm laat zien hoe groot het effect kan zijn. Een Ford E-Transit verloor tijdens een rit van 300 kilometer met 500 kilogram lading ongeveer 40 kilometer aan actieradius.Dat klinkt misschien niet dramatisch, maar voor een ondernemer kan het precies het verschil maken tussen onderweg moeten bijladen of de rit zonder tussenstop kunnen afleggen. Wie vooral veel gewicht vervoert, doet er daarom goed aan om niet blind te staren op het grootste accupakket.



Grotere bus, hoger laadvermogen

In de basis geldt een eenvoudige regel: hoe groter de bestelwagen, hoe groter doorgaans het laadvermogen. De Ford E-Transit en Mercedes-Benz eSprinter zijn daar goede voorbeelden van. Afhankelijk van de uitvoering kunnen ze respectievelijk maximaal 1745 en 1561 kilogram meenemen.

Daar staat wel een hogere aanschafprijs tegenover. Bovendien is een grotere elektrische bestelwagen niet automatisch de beste keuze. Soms is juist een kleinere accu interessanter.

Minder actieradius scheelt 4000 euro



Neem de Ford E-Transit in L3H2-uitvoering. Die is leverbaar met twee verschillende accupakketten. De 68 kWh-accu zorgt voor een officiële actieradius van 258 kilometer, terwijl de grotere 96 kWh-accu ongeveer 100 kilometer verder komt. Opvallend genoeg heeft de versie met de kleinere accu juist een ruim 200 kilogram hoger laadvermogen. En er is nog een voordeel: met een prijs van 50.675 euro is deze uitvoering ongeveer 4000 euro goedkoper dan de E-Transit met de grotere accu. Voor een ondernemer die vooral zware spullen vervoert en niet dagelijks honderden kilometers aflegt, kan de kleinere accu daardoor een behoorlijk logische keuze zijn.



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Renault Master: 228 kilometer minder, 1238 kilo laadvermogen

Ook bij de Renault Master E-Tech electric zie je hoe groot het verschil kan zijn. Kijk je naar de L3H2-uitvoering, dan heeft de versie met het kleinere 40 kWh-accupakket een laadvermogen van 1238 kilogram. Dat is ruim 200 kilogram meer dan de uitvoering met de grotere 87 kWh-accu.

Het verschil in actieradius is daar aanzienlijker. De 40 kWh-versie komt officieel 178 kilometer ver, terwijl de variant met 87 kWh een actieradius van 406 kilometer heeft. Je levert dus maar liefst 228 kilometer theoretische actieradius in. Maar ook hier is de kleinere accu financieel aantrekkelijker: 50.900 euro tegenover ongeveer 5000 euro meer voor de versie met de grotere batterij.

Welke elektrische bestelwagen past bij jou?

De voorbeelden maken duidelijk dat meer actieradius niet automatisch de beste keuze is. Wie dagelijks lange afstanden aflegt, heeft waarschijnlijk meer aan een grote accu. Maar wie vooral zware lading vervoert en relatief korte ritten maakt, kan juist beter voor een kleinere accu kiezen.

Ook met een beperkter budget zijn er bovendien genoeg mogelijkheden. Wie minimaal 1000 kilogram laadvermogen nodig heeft, komt al snel uit bij de middelgrote elektrische bestelwagens. Compacte bedrijfswagens zijn vaak goedkoper en handzamer, maar halen die grens niet altijd. Kortom: kijk bij de aanschaf van een elektrische bestelwagen niet alleen naar hoeveel kilometer hij kan rijden, maar vooral naar hoeveel kilo je onderweg mag meenemen.



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