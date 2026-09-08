Overstappen op elektrische bus is peulenschil: DHL bewijst het

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Als je als ondernemer nog twijfelt of een elektrische bus iets voor jouw bedrijf is, dan zijn praktijkverhalen misschien goed om die twijfel weg te nemen. Neem bijvoorbeeld kilometervreter DHL Express: de helft van de Europese vloot heeft nog dit jaar een stekker. Doel: 75 procent over vier jaar.

Eén inrichting voor elektrische en dieselbestelwagens

DHL Express Europe beheert samen met DHL Service Partners zo'n 15.000 voertuigen in meer dan 40 Europese landen. In 27 van die landen rijdt de post- en pakketbezorger met op maat gemaakte uitvoeringen van de Ford E-Transit.

Dit op maat maken houdt in dat elke bus dezelfde stellingen in de laadruimte heeft, net zoals vloerbescherming, een scheidingswand met deur en een inklapbare passagiersstoel. Meer bijzonder is dat deze inrichting zowel op de elektrische E-Transit als op de dieselversie van de Transit kan worden toegepast.

Daarmee hoeft DHL de inrichting niet per aandrijflijn opnieuw te ontwikkelen en kan er sneller worden overgeschakeld van diesel naar elektrisch.

Digitale functies voor wagenparkbeheer

Naast de fysieke aanpassingen maakt DHL Express gebruik van het Vehicle Integration System van de E-Transit. Dit systeem gebruikt de voertuiggegevens en -sensoren voor waarschuwingen en meldingen. Volgens de betrokken partijen kan dat onder meer helpen bij de veiligheid van chauffeur en het efficiënter inrichten van het dagelijkse werk. Bijvoorbeeld door over-the-air updates - scheelt een bezoekje aan de dealer - of het online aanpassen van de route wanneer dat nodig is.

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Voor de bestelwagenbranche is de gestandaardiseerde aanpak interessant: één voertuigconcept dat in meerdere landen en met verschillende aandrijflijnen kan worden ingezet. Dit scheelt (ontwikkelings)kosten en maakt groei eenvoudiger. Dat een lange-afstandsbezorger zoals DHL Express kiest voor elektrische bussen en steeds meer diesels inwisselt, zegt genoeg over de kwaliteiten van de stekkerbus. Actieradiussen en laad- en trekvermogens zin tegenwoordig zo riant, dat vrijwel elke ondernemer er mee uit de voeten kan.