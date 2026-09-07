Deze Volkswagen Crafter weet straks zelf welke spullen in de laadruimte ontbreken

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Een vergeten onderdeel of stuk gereedschap op weg naar een klant is straks verleden tijd. Volkswagen Bedrijfswagens werkt aan een laadruimte-inrichting die zelf controleert of alles aan boord is. Dit zogenaamde Intelligent Loading Space-concept werd in Berlijn gepresenteerd in een Crafter.

Een vergeten onderdeel of ontbrekend stuk gereedschap kan een werkdag flink in de war schoppen. Volkswagen wil daar een einde aan maken met de Intelligent Loading Space (ILS). Het systeem is nog een toekomstvisie, maar de werking is al opvallend concreet, zo ontdekte Auto Review Bedrijfswagens tijdens een demonstratie in Berlijn. Voor de inrichting van de laadruimte werkt Volkswagen samen met Sortimo.

Aan het begin van de werkdag controleert ILS automatisch wat er in de laadruimte ligt. Vervolgens vergelijkt het systeem de aanwezige spullen met de werkzaamheden die voor die dag op de planning staan. Mist er een onderdeel of stuk gereedschap, dan krijgt de bestuurder daar direct een melding van.Daarbij zijn gereedschappen en onderdelen voorzien van trackers. Die laten het systeem weten welke spullen zich daadwerkelijk in de bedrijfswagen bevinden. Zo moet voorkomen worden dat een monteur pas op locatie ontdekt dat hij iets essentieels is vergeten.

Ook andere bestelwagens kunnen helpen

ILS kijkt bovendien verder dan de laadruimte van één bedrijfswagen. Binnen een wagenpark kunnen voertuigen onderling informatie uitwisselen. Ligt het benodigde gereedschap bijvoorbeeld niet in de bus waarmee een monteur onderweg is, maar wel in een andere bedrijfswagen? Dan kan het systeem aangeven waar het ontbrekende gereedschap zich bevindt.

Vervolgens kan ILS een geschikt ontmoetingspunt bepalen. Collega's kunnen daar onderweg spullen aan elkaar overdragen, zodat de monteur zijn klus toch kan uitvoeren zonder eerst terug naar de werkplaats te moeten.

Slimme laadruimte maakt dieven het moeilijker

De techniek moet niet alleen tijd besparen, maar ook helpen om diefstal uit bestelwagens te voorkomen. Trackers, sensoren en camera's kunnen continu in de gaten houden wat er in de laadruimte gebeurt.

Zodra de Crafter wordt afgesloten, kan de interieurmonitoring automatisch worden ingeschakeld. Ook afzonderlijke lades en kastjes kunnen automatisch worden vergrendeld. Daarmee wordt het lastiger om snel gereedschap uit de laadruimte mee te nemen.

Maar Volkswagen ziet nog meer mogelijkheden. De laadruimte kan uiteindelijk uitgroeien tot een digitaal verlengstuk van het kantoor. Informatie over de aanwezige spullen en uitgevoerde werkzaamheden kan realtime naar de centrale planning worden gestuurd. Die gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt voor werkorders en zelfs facturen.

De Intelligent Loading Space is voorlopig nog geen productietechniek, maar Volkswagen laat met de Crafter zien dat de bestelwagen steeds meer een verbonden werkplek op wielen kan worden.

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