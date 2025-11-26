Nieuwe Volkswagen e-Crafter komt er aan… als de fabriek klaar is

Nieuws

Om de nieuwe Volkswagen e-Crafter te bouwen, neemt Volkswagen geen halve maatregelen. Eerst moet de bestaande fabriek in het Poolse Września met zo'n 60.000 vierkante meter worden uitgebreid. Eind 2027 rolt de nieuwe e-bus van de band.

Ruim acht voetbalvelden

Op het nieuwe terrein, grofweg ruim acht voetbalvelden, verrijzen twee nieuwe productiehallen. In een hal komt een productielijn voor het chassis van de elektrische Crafter. Hier zijn dan circa 150 robots bezig met lassen, lijmen en de assemblage. De andere hal wordt ingericht voor batterijopslag en logistiek. Inclusief een AI-gestuurd camerasysteem dat de batterijveiligheid bewaakt. De uitbreiding moet eind 2027 operationeel zijn.

De productielocatie beslaat 220 hectare, levert dagelijks zo’n 450 voertuigen af en noteerde in 2024 een recordproductie van bijna 103.000 exemplaren. Naast de Volkswagen Crafter worden in Września de MAN TGE en de campervariant Grand California gebouwd.

Tip De Kodiaq | Ook als Plug-in hybride Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Kodiaq. Nu ook als Plug-in hybride met elektrische actieradius tot 123 km. Ontdek meer

Sinds de start van deze Poolse VW-fabriek - in 2016 - rolden al meer dan 4,5 miljoen Caddy- en Crafter-modellen van de band. De uitbreiding moet de circa 3.000 medewerkers ook in de toekomst zekerheid bieden.

Grootste zonnepark bij Europese fabriek

Het Crafter-complex beschikt sinds dit jaar over een van de grootste zonneparken in Europa die door een fabriek zelf worden beheerd: een installatie van 18,3 megawatt die op zonnige dagen de volledige stroombehoefte dekt. Daarnaast worden warmte teruggewonnen, afvalstromen hergebruikt en is het waterverbruik per voertuig sinds 2018 met meer dan 40 procent verlaagd.