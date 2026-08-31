Zonder moderne bestelbus kun jij fluiten naar dat pakje uit China

Nieuws

Je bestelt een pakketje uit China, ziet het dagen later verschijnen in de track & trace en ineens staat de bezorger voor de deur. Juist dat laatste stukje, van distributiecentrum naar jouw voordeur, is het pittigst. Die last-mile delivery is onmogelijk zonder moderne bestelwagens.

Wat betekent last-mile delivery precies?

Last-mile delivery is de laatste fase van het bezorgproces: het moment waarop een pakket, bestelling of zending vanuit een distributiecentrum, sorteerhub of lokaal depot naar de eindklant wordt gebracht. Hoewel het om het kortste deel van de logistieke keten gaat, is het vaak een van de duurste en meest complexe stappen.

Dat komt onder meer door files, veel verschillende afleveradressen, tijdvensters en milieuzones in stadscentra en klanten die niet thuis zijn. Voor pakketbezorgers en andere logistieke bedrijven is een efficiënte bestelwagen daarom essentieel.

Speciale editie NIEUW! Classics 148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers Bestel hier

Zo komt jouw pakket uiteindelijk aan de voordeur

Een bestelling uit China legt duizenden kilometers af voordat die bij een lokaal depot arriveert, de koptelefoon van Bol iets minder. Bij zo'n depot worden zendingen gesorteerd per bezorggebied. Vervolgens neemt een chauffeur de pakketten mee in een bestelwagen en rijdt een geoptimaliseerde route langs tientallen adressen.

Slimme routeplanning, realtime verkeersinformatie en steeds vaker elektrische bestelwagens helpen om die laatste kilometers efficiënter en duurzamer af te leggen.

Wat is de toekomst van last-mile delivery?

De vraag naar snelle thuisbezorging blijft groeien. Tegelijkertijd staan steden onder druk om uitstoot, verkeersdrukte en geluidsoverlast te beperken. Dat maakt de verduurzaming van last-mile delivery belangrijk.

Elektrische bestelwagens, microhubs, cargobikes en autonome bezorgtechnologie kunnen een grotere rol gaan spelen. Ook AI wordt steeds belangrijker bij het voorspellen van volumes en het plannen van de optimale bezorgroutes. In nieuwe bussen zul je dit soort toepassingen dan ook standaard aantreffen.