Kan ik als zzp’er laadkosten aftrekken als ik mijn elektrische bus thuis oplaad?

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Thuis je elektrische bestelwagen opladen als zzp’er: kun je de stroomkosten aftrekken van de belasting? En wat betekent de nieuwe ERE-regeling, waarbij thuisladen mogelijk extra geld kan opleveren?

Privé of zakelijk

Elektrische bestelwagens zijn niet meer weg te denken, maar thuisladen roept fiscale vragen op. Want als zzp’er laad je mogelijk via je privéaansluiting: mag je die elektriciteitskosten dan zakelijk opvoeren?



Laadkosten aftrekken: hangt af van fiscale status van bestelwagen

Is de elektrische bestelwagen ondernemingsvermogen? Dan zijn de zakelijke autokosten in beginsel aftrekbaar. De Belastingdienst noemt ook de aanschaf- en plaatsingskosten van een laadpaal die tot het ondernemingsvermogen behoort als aftrekbare kosten. Zorg wel voor een goede administratie van het zakelijke laadverbruik, bijvoorbeeld met een slimme laadpaal die het aantal geladen kWh registreert.

Is de bestelwagen juist privévermogen, dan gelden andere regels. In 2026 mag een ondernemer voor zakelijke ritten € 0,25 per kilometer van de winst aftrekken. Losse kosten, waaronder brandstof of elektriciteit, mag je dan niet daarnaast opvoeren.

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En de ERE-regeling? Thuisladen kan sinds 2026 geld opleveren

De zogenoemde ELE-regeling wordt in de praktijk vaak gebruikt voor de vergoeding rond ERE’s (emissiereductie-eenheden). Sinds 2026 kan elektriciteit die particulieren thuis in een elektrische auto laden onder voorwaarden worden geregistreerd. Via een aangesloten inboekdienstverlener kan een deel van de opbrengst van deze certificaten bij de EV-rijder terechtkomen. De hoogte van die vergoeding hangt af van onder meer het aantal geladen kWh en de marktwaarde. In 2026 ligt die rond de 7 tot 10 cent per kWh.

Privé en zakelijk goed scheiden

Voor zzp’ers met een elektrische bestelwagen kan dit interessant zijn, maar de fiscale verwerking hangt af van de ondernemingsvorm, eigendomssituatie en administratie. Zakelijke laadkosten kunnen aftrekbaar zijn, maar privé- en zakelijk gebruik moeten goed van elkaar worden gescheiden. De ERE-regeling kan daarnaast een extra vergoeding opleveren voor thuisladen.