Klaar met werken? Met deze busjes ga je gewoon op vakantie

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Wie bij een bestelwagen denkt aan gereedschap, pallets en hard werken, moet zijn beeld misschien bijstellen. Volkswagen Bedrijfswagens neemt tijdens de Caravan Salon 2026 in Düsseldorf een dosis busjes met vakantiegevoel mee. Met een oplossing die ook jouw klusbus wel eens vakantierijp zou kunnen maken.

Elektrisch kamperen met de ID. California Cruise

Een van de blikvangers is absoluut de ID. California Cruise. Deze elektrische camper is gebaseerd op de ID. Buzz en vormt volgens Volkswagen de voorbode van een nieuwe generatie volledig elektrische campers. De eerste modellen daarvan moeten richting 2028 stapsgewijs verschijnen.

Hele VW-camperrange in Düsseldorf

In Düsseldorf natuurlijk ook alle aandacht voor de bekende modellen, zoals de Caddy California tot de Grand California. Deze staan in Düsseldorf volledig geüpdatet klaar voor een hernieuwde kennismaking. Van klein beginnen tot rijdende keuken, badkamer en slaapzaal.

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Van werkbus naar vakantiebus

Maar vergeet vooral niet te kijken naar de California Beach. Dit nieuwe campingconcept kon wel eens heel interessant zijn. Waar de bestaande campers uitblinken in praktische, maar vast ingebouwde, oplossingen zoals keukens, badkamers, slaapplekken, daar maakt de California Beach gebruik van opblaasbare onderdelen.

In een paar minuten blaast een persoon de onderdelen op om zo de bus om te toveren tot een relaxte camper. De in samenwerking met Stuff Bubble ontwikkelde onderdelen zijn vooral lekker licht. Zo weegt de keuken minder dan 10 kilo. Deze kan bovendien zowel binnen als buiten de bus worden gebruikt.

Ook het bedsysteem is modulair. Het tweepersoonsbed weegt 12 kilo en kan worden aangepast naar een eenpersoonsbed van 6 kilo. In totaal biedt de California Beach slaapruimte aan maximaal vier personen. Handig als je bus doordeweeks gewoon als gezinsauto of werkbus moet functioneren en in het weekend ineens een camper moet zijn.

Good-Night-pakket

Volkswagen houdt wel van een potje kamperen met busjes. Onlangs voegde het merk immers een Good-Night-pakket toe om van de ID. Buzz in een handomdraai een micro-camper te maken. De California Beach lijkt hier op voort te borduren.

Caravan Salon Düsseldorf

De Caravan Salon vindt van 28 augustus tot en met 6 september 2026 plaats in Düsseldorf. Het is dé vrijetijdsbeurs voor liefhebbers. Van daktent tot full size camper, van reizen tot onderdelen. Honderden exposanten, verdeeld over vijftien hallen. Kaarten en meer informatie vind je - in het Nederlands - op de website van de Caravan Salon.