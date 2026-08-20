Je raadt nooit welk onbekend merk reddingsauto's levert bij Formule 1 Zandvoort

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Om tegengas te geven aan het oorverdovende racelawaai en het bijbehorende brandstofverbruik, worden reddingsmissies tijdens de Formule 1 in Zandvoort mede uitgevoerd door nieuwe KGM Musso EV elektrische pick-ups. Het F1 circus vertrekt daarna weer, de KGM's blijven.

Elektrische pick-up voor zwaar werk

De eerste KGM Musso EV’s zijn inmiddels operationeel op het circuit. De elektrische pick-ups worden onder meer ingezet tijdens de komende Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Deze wordt verreden op 21, 22 en 23 augustus 2026.

In die rol moeten de voertuigen snel, betrouwbaar en flexibel inzetbaar zijn bij uiteenlopende werkzaamheden op en rond het circuit. Het trekvermogen van maximaal 2.300 kg en het laadvermogen van 905 kg (2WD) maakt de Musso EV geschikt voor operationele taken waarbij een robuust werkvoertuig nodig is. Hij kan zelfs een F1-bolide meenemen. Die wegen immers rond de 800 kilogram.

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De Musso's EV zijn blijvertjes

Nu en in de toekomst. Want ook nadat de F1 is verreden, blijven de Musso's aan het werk op het circuit in Zandvoort. Waarmee KGM Benelux officieel Rescue Car Partner is van Circuit Zandvoort. De inzet van elektrische voertuigen sluit aan bij de duurzaamheidsambities van het circuit, dat eerder door de FIA hoog werd gewaardeerd op het gebied van duurzaamheid.

Musso EV: max 420 km

De KGM Musso EV combineert de eigenschappen van een traditionele pick-up met elektrische aandrijving. Daarmee richt het model zich niet alleen op dagelijks gebruik, maar ook op professionele toepassingen waarbij ruimte, kracht, trekvermogen en veelzijdigheid belangrijk zijn. Naast het prima laad- en trekvermogen, is het misschien wel de moeite om nog even te vermelden dat de 2WD pick-up zo'n 420 km ver komt op een acculading. De 4WD gaat tot 379 km (fabrieksopgave).