Deze onbekende bestelwagen is nu al bijna favoriet onder Nederlandse ondernemers

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Het lijkt een sprookje. Je bent in Nederland bekend als succesvol automerk en brengt ineens een bestelwagen op de markt. Vanuit het niets, zo lijkt het voor de markt. En dat blijkt een schot in de roos.

Een na beste

De Kia PV5 is pas een ruim halfjaar op de markt en staat op nummer 2 in de verkooplijst. Het is dus een regelrecht succesnummer. Eind vorig jaar stond de teller na ruim twee maanden verkoop op 98 stuks. In 2026 zijn tot en met juni al 995 Kia PV5 bestelwagens verkocht. Daarmee moest de Kia in de verkoopstatistieken alleen de Ford Transit Custom boven zich dulden. Hiervan werden in de eerste helft van dit jaar 1540 eenheden verkocht.

Nu al duizend keer Kia PV5

Dit laatste is overigens niet helemaal eerlijk. De Transit Custom wordt verkocht met keuze uit elektrisch, diesel en benzine. Puur elektrisch voert Kia met de PV5 de verkooplijst aan. Met nu dus alweer de duizendste aflevering.

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Statiegeldbus

In Nederland is de Kia PV5 verkrijgbaar als Cargo, Passenger, Chassis Cabine en Cargo Dubbele Cabine. Daarnaast zijn diverse op- en ombouwmogelijkheden beschikbaar, waardoor de bestelwagen inzetbaar is voor uiteenlopende branches. Een opvallend Nederlands voorbeeld is een speciaal omgebouwde PV5 Chassis Cabine die dienstdoet als mobiel innamepunt voor statiegeldflessen en blikjes.

Niet alleen een bestelwagen

De Kia PV5 is de eerste elektrische bestelwagen op het speciale Platform Beyond Vehicle (PBV), ontwikkeld door Kia. Volgens Kia is dit slechts het begin van een breder PBV-programma. Naast elektrische bedrijfswagens omvat het concept ook connected services, slimme software en digitale wagenparkoplossingen die ondernemers moeten helpen hun voertuigen efficiënter in te zetten en de operationele kosten te verlagen.

Grotere PBV-bestelwagens komen er aan

De fabrikant gaat het aanbod de komende periode uitbreiden met nieuwe uitvoeringen van de PV5, aanvullende digitale diensten en de introductie van de grotere Kia PV7 en Kia PV9.