Ondernemers opgelet: controleer je zero-emissieboete uit Nijmegen

Nieuws

Ondernemers die de afgelopen maanden met een bestelbus in de zero-emissiezone van Nijmegen zijn geweest, doen er verstandig aan hun boete goed te controleren. Boetes die automatisch via camera's zijn opgelegd, blijken volgens De Gelderlander onterecht.

Cameraboetes ongeldig

De gemeente Nijmegen heeft volgens de krant maandenlang boetes verstuurd op basis van cameracontroles in de lokale zero-emissiezones. Naar nu blijkt mocht de gemeente geen camera's inzetten. Het Openbaar Ministerie moest daar volgens De Gelderlander nog toestemming voor geven.

Check hoe jouw boete is uitgedeeld

Voor ondernemers met een bestelwagen kan het daarom lonen om na te gaan hoe een ontvangen boete tot stand is gekomen. Is de sanctie uitsluitend gebaseerd op een cameraregistratie, dan bestaat de kans dat deze onterecht is.

Dit is vooral relevant voor bedrijven die regelmatig leveringen uitvoeren in de Nijmeegse binnenstad, de campus Heyendaal of de wijk Hof van Holland. Hier gelden sinds 2025 zero-emissiezones voor zakelijke bestel- en vrachtauto's. Afhankelijk van het voertuig gelden overgangsregelingen, maar de handhaving moet wel volgens de wettelijke regels plaatsvinden.

Bezwaar maken kan verstandig zijn

Heb je onlangs een cameraboete uit Nijmegen ontvangen vanwege de zero-emissiezone? Controleer dan de beschikking zorgvuldig. Blijkt dat de boete via een ANPR-camera is opgelegd, dan kan bezwaar maken in deze situatie verstandig zijn.

Volgens de krant kan dit overigens alleen maar als de bon nog niet 'onherroepelijk' is: wanneer de bon is betaald én de bezwaartermijn is verlopen. De gemeente deelt pas weer boetes uit wanneer de juridische voorwaarden geregeld zijn. Het boetebedrag voor niet welkome busjes is overigens 130 euro.