Hoe voorkom je schade bij het laden en lossen van een bestelwagen? 3 praktische tips

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Laden en lossen lijkt een routineklus, maar juist bij routinewerk ontstaat vaak schade aan bestelwagen en lading. Een kleine onoplettendheid kan leiden tot dure reparaties, vertragingen en onveilige situaties. Gelukkig zijn veel van deze schades eenvoudig te voorkomen met deze 3 tips.

De meest voorkomende schades aan bestelwagens

De meeste beschadigingen ontstaan tijdens het in- en uitladen. Denk aan gedeukte wielkasten, beschadigde laadvloeren, krassen op de zijwanden en kapotte achterdeuren. Een klein paaltje dat over het hoofd wordt gezien bij parkeren of deuren openen, kan al krassen en deuken opleveren. Ook krappe stadsstraatjes en beperkte parkeerruimtes vormen al snel een horrorscenario.

Tip 1: kijk voor het manoeuvreren of openen van deuren goed om je heen. Verken de ruimte die je hebt. En gooi in druk gebied nooit zomaar een deur open. Kijk in de spiegels en om je heen.

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Schuivende lading

Ook de lading zelf loopt risico wanneer goederen verschuiven of verkeerd worden gestapeld. Vooral bij intensief gebruik kunnen deze kleine schades zich snel opstapelen tot hoge onderhoudskosten.

Tip 2: Een goede voorbereiding maakt het verschil. Verdeel het gewicht gelijkmatig over de laadruimte en plaats zware goederen zo laag mogelijk en dicht bij de vooras. Zet de lading altijd vast met spanbanden, antislipmatten of een passend sjorsysteem. Zo voorkom je grotendeels dat materialen gaan schuiven tijdens het rijden of bij een noodstop.

Veilig lossen vraagt om aandacht

Niet alleen het laden, maar ook het lossen vraagt om zorgvuldigheid. Controleer of de ondergrond vlak en stabiel is voordat de achterdeuren worden geopend. Haal de spanbanden pas los wanneer de lading veilig ondersteund wordt. Bij zware of volumineuze goederen is het verstandig hulpmiddelen zoals een steekwagen of laadklep te gebruiken. Dat vermindert niet alleen de kans op schade, maar verkleint ook het risico op lichamelijke belasting.

Tip 3: Door aandacht te besteden aan ladingzekering, beschermingsmaterialen en veilige werkprocedures blijven zowel de chauffeur, de bestelwagen als de lading in goede conditie. Dat bespaart reparatiekosten en voorkomt onnodige stilstand (en dus geld).