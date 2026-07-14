Dit kost de nieuwe Volkswagen Multivan (2026)

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De nieuwe Multivan was al aangekondigd door Volkswagen Bedrijfswagens. Wat ontbrak waren de definitieve specificaties en de prijs. Beide blanco's kunnen we nu invullen.

Lichte wijzigingen

De vernieuwde Volkswagen Multivan onderscheidt zich van zijn voorganger door een nieuw front met grotere led-koplampen en een strakker vormgegeven bumper. In de catalogus zijn bovendien nieuwe interieur- en carrosseriekleuren en lichtmetalen velgen te vinden.

Binnen monteert Volkswagen hetzelfde digitale dashboard dat we kennen uit de ID. Buzz. De Multivan beschikt hierdoor over een vrijstaand, groot (32,8 cm) infotainmentscherm, een Digital Cockpit en een vernieuwde middenconsole. Daarnaast zijn de nieuwste rijassistentiesystemen beschikbaar, waaronder Travel Assist met bijvoorbeeld verkeerslichtherkenning en een rijstrookwisselassistent.

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eHybrid met 245 pk en 4MOTION

Voor de Nederlandse markt levert Volkswagen Bedrijfswagens de Multivan uitsluitend als vierwielaangedreven 1.5 eHybrid 4MOTION. De plug-in hybride combineert een 1,5-liter turbobenzinemotor met twee elektromotoren, goed voor een systeemvermogen van 245 pk.

Dankzij een accupakket van 19,7 kWh kan de Multivan volgens de WLTP-testcyclus tot 91 kilometer volledig elektrisch rijden. Ook ondersteunt de aandrijflijn DC-snelladen tot 40 kW, waardoor de batterij onderweg sneller kan worden opgeladen.

Twee uitvoeringen

De vernieuwde Volkswagen Multivan is leverbaar met keuze uit twee wielbases en twee uitvoeringen, Economy Business en Bulli Edition. Beide uitvoeringen zijn uitgerust met onder meer twee schuifdeuren, led-verlichting, usb-aansluitingen tot wel 60W en een digitale cockpit.

Prijs nieuwe Volkswagen Multivan (2026)

De nieuwe Multivan is er vanaf 48.542 euro, inclusief bpm, exclusief btw. De L2 is zo'n 1400 euro (ex. btw) duurder. De eerste leveringen worden in oktober verwacht.