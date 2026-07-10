Meer versies af fabriek voor Renault Master

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De vierde generatie Renault Master krijgt zo'n twee jaar na zijn introductie een paar updates in comfort, technologie en ombouwmogelijkheden. Dit kun je onder andere verwachten.

Comfort en veiligheid

Om te beginnen heeft Renault de cabine van de Master onder handen genomen. Door een nieuw ontworpen middenconsole ontstaat in de elektrische versies en modellen met automatische transmissie 90 millimeter extra bewegingsruimte. Dat maakt de doorgang naar de laadruimte eenvoudiger en vergroot het comfort voor de middelste inzittende.

Voor ondernemers die veel stops maken, introduceert Renault bovendien een systeem voor handsfree openen en starten. Ook op veiligheidsgebied zijn er verbeteringen. Zo krijgen voorwielaangedreven Masters standaard een bestuurderbewakingssysteem, een elektrische parkeerrem met Auto Hold en – op de elektrische en automaatversies – adaptieve cruisecontrol en een vernieuwd digitaal instrumentenpaneel.

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Nieuwe batterij en goedkopere chassis-cabine

De Renault Master E-Tech electric krijgt een nieuwe, in Europa geproduceerde 87 kWh-batterij met verbeterde laadprestaties. Daarnaast beschikken de elektrische uitvoeringen voortaan over een bidirectionele boordlader, waardoor de bestelwagen in de toekomst geschikt wordt voor Vehicle-to-Grid (V2G), waarbij stroom kan worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

Nieuw is ook een chassis-cabine met een 40 kWh-batterij. Deze voordeligere uitvoering richt zich vooral op gemeenten en ondernemers die voornamelijk korte ritten in stedelijke gebieden maken.

Mobiele werkplaats

Door 220V-stopcontacten in cabine en laadruimte, goed voor maximaal 3.500 watt, kunnen elektrische gereedschappen of acculaders rechtstreeks op de bestelwagen worden aangesloten.

Meer versies af-fabriek

Ook het aanbod van 'Converted by Renault' groeit. Nieuwe aluminium open laadbakken, kippers en volumebakwagens met een laadruimte tot 23 m³ worden voortaan rechtstreeks in de fabriek geassembleerd. Tot slot zet Renault een volgende stap richting circulaire productie. Het dashboard bevat voortaan gerecycled kunststof uit afgedankte voertuigen.