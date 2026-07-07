Review Toyota Hilux Hybrid 48V (2026): waarom je deze pick-up pas in 2027 wilt kopen

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De negende generatie van de Toyota Hilux is een feit. Deze keer ligt de focus op elektrisch aangedreven rijden. Niet alleen bevat deze generatie voor het eerst een volledig elektrische variant, ook de Hybrid 48V is vernieuwd. Laatstgenoemde nemen wij mee voor een uitgebreide review.

Hoe rijdt de Toyota Hilux Hybrid 48V?

Wanneer je instapt in een Toyota Hilux, heb je een bepaalde verwachting. Ruim een halve eeuw vertrouwen miljoenen ondernemers en gebruikers op deze legendarische pick-up. Voldoet deze nieuwe generatie aan de verwachtingen?

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Bij het testen van de nieuwe hybride Hilux blijkt al snel dat deze vraag positief beantwoord kan worden. De pick-up ligt bijzonder fijn op de weg en het accelereren verloopt extra soepel dankzij het samenspel tussen de elektro- en 2,8 liter dieselmotor. De diesel levert een vermogen van 204 pk en een maximaal koppel van 500 Nm vanaf 1600 tpm. Al meer dan genoeg in elk terrein, maar de elektromotor geeft zijn 65 Nm al vanaf het wegrijden af.

Je voelt daardoor direct dat de Hilux moeiteloos blijft presteren wanneer de omstandigheden minder comfortabel worden. Zoals in ruig Bulgaars terrein waar de wegen en paden vooral bestaan uit stenen en zand. Precies zoals je van een Hilux verwacht, trotseert de nieuwe hybride variant deze paden zonder morren.

Mede dankzij een aantal prettige systemen die standaard onderdeel zijn van de hybride variant. Bijvoorbeeld Multi-Terrain Select, waarmee je de auto vertelt welke ondergrond hij moet aanpakken: Rock, Sand, Mud, Dirt of Mogul (extreem onvlakke ondergrond). De Hilux past vervolgens de aansturing van het aandrijfkoppel aan, waardoor hij naadloos oneffenheden corrigeert. Bovendien kun je schakelen tussen twee- en vierwielaandrijving.

Wat zijn de belangrijkste specs van de Toyota Hilux Hybrid 48V?

De mild-hybride motorisering van de Hilux Hybrid 48V combineert een 2,8-liter dieselmotor met een 48V-lithium-ionbatterij. De batterij is netjes onder de achterbank verwerkt, zodanig dat je je offroad geen zorgen hoeft te maken over de positionering. Hierdoor kan de Hilux gewoon door water rijden, tot 70 centimeter diep. Zonder bang te zijn voor schade aan je batterij.

Wat specificaties betreft is de 48V vergelijkbaar met zijn hybrideloze dieselbroer. Zo beschik je over een (geremd) trekvermogen van 3500 kilogram en een laadvermogen van ruim 1000 kg. Ook het verbruik is met 9,8 tot 10 liter per 100 kilometer vergelijkbaar. Maar daar krijg je dus wel een krachtigere rijervaring voor terug.

Wat is de prijs van de Toyota Hilux Hybrid 48V (2026)?

De Hilux Hybride 48V is leverbaar in vier verschillende uitvoeringen: Comfort, Challenger, Professional en Invincible. De hybride variant zal daarnaast - voorlopig - uitsluitend met vijfzits dubbele cabine geleverd worden. Dit voldoet niet aan de belastingeisen voor grijs kenteken, waardoor de Hilux Hybrid 48V begint bij 146.295 euro (incl. btw en bijna een ton aan bpm)

Wil je nu toch al een grijs kenteken, dan is in 2026 ombouw naar een tweezitter vereist om te kunnen voldoen aan de fiscale voorwaarden. Daarom raadt Toyota aan om te wachten met de aanschaf van de Hybrid 48V tot 2027. Dan verandert volgens de fabrikant de fiscale regelgeving en kan de Hilux als vijfzitter op grijs kenteken gezet worden. Wat een berg bpm scheelt.

Dit zijn de prijzen op grijs kenteken (ex. btw, incl. bpm) in 2026, waarbij je dus nog een ombouw naar 2-zitter, à 3300 euro (ex. btw), moet optellen:

Comfort vanaf 58.826 euro

Challenger vanaf 62.750 euro

Professional vanaf 65.403 euro

Invincible vanaf 68.556 euro

Hoe is de Toyota Hilux Hybride 48V uitgerust?

Uiteraard is de Hilux Hybrid 48V voorzien van alle praktische zaken die je tegenwoordig verwacht. Zoals alle denkbare veiligheidssystemen, parkeersensoren, Apple CarPlay en Android Auto. Daarnaast is deze generatie Hilux voor het eerst voorzien van elektrische stuurbekrachtiging en een elektronische parkeerrem (laatstgenoemde vanaf de Challenger-uitvoering).

Verder bevat de Hilux allerlei systemen die ondersteunen tijdens het rijden en manoeuvreren wanneer de omstandigheden wat zwaarder worden. Het hiervoor genoemde Multi-Terrain Select is standaard op alle hybride uitvoeringen en er kan altijd gekozen worden voor vierwielaandrijving. Vanaf de Challenger beschikt de hybride Hilux bovendien over Down Hill Assist Control, waarbij de auto zonder moeite lastige bergpaden afdaalt en zelf het juiste tempo bepaalt.

Wat vind ik van de Toyota Hilux Hybrid 48V?

De Hilux Hybrid 48V voldoet eigenlijk aan de meeste verwachtingen. De rijervaring tijdens ‘normale’ omstandigheden op het asfalt is zeer aangenaam. Neem je de Hilux mee naar een wat ruigere omgeving, stelt hij ook absoluut niet teleur. Door de vele hulpsystemen aan boord schakelt de Hilux moeiteloos tussen verschillende ondergronden en lijkt het alsof hij nauwelijks moeite doet. Gun jezelf wel vooraf even de tijd om vertrouwd te raken met de bediening van de verschillende hulpsystemen. Zo hoef je niet met twee wielen los de juiste instelling te zoeken.

Verder beschikt de Hilux Hybrid 48V over prima specificaties. Zo scoort de hybride Hilux op het gebied van trek- en laadvermogen vergelijkbaar met eerdere dieseluitvoeringen. De combinatie van de diesel- en elektromotor zorgt daarnaast niet alleen voor een aanzienlijk vermogen maar ook voor krachtige rijervaring, meteen vanaf het wegrijden.