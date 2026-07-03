Waarom nog een losse generator meesjouwen: deze pick-up heeft een betere oplossing

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Wie buiten het bereik van het stroomnet werkt, vertrouwt vaak op een generator. Een zwaar apparaat dat bovendien de nodige laadruimte inneemt. Dat kan tegenwoordig anders. Vooral schoner en praktischer. Mits je natuurlijk de juiste bedrijfswagen hebt.

Wij van WC-eend

Het voelt een beetje als 'wij van WC-eend adviseren wc-eend', maar het gaat verder dan dat. Ford heeft, weliswaar in eigen huis, uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschillen tussen een veelgebruikte, losse, benzinegenerator en het Pro Power Onboard-systeem van de plug-in hybride (PHEV) Ranger pick-up. En de verschillen zijn opmerkelijk.

Pro Power Onboard levert tot 6,9 kW aan elektrische stroom rechtstreeks vanuit de auto. Daardoor kunnen gebruikers elektrisch gereedschap, verlichting, koelapparatuur of andere elektrische machines voeden zonder een losse generator mee te nemen. Dat levert niet alleen extra laadruimte en laadvermogen op, maar voorkomt ook dat er extra brandstof of een generator vervoerd moet worden.

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Grote verschillen in uitstoot

Ford voerde de vergelijking uit in zijn engineeringcentrum in het Britse Dunton. Daarbij draaiden zowel de Ranger PHEV, met 2,3-liter EcoBoost-benzinemotor, 75 kW-elektromotor en 11,8 kWh batterij, als een gangbare 4 kW-benzinegenerator onder identieke omstandigheden. Steeds met een belasting van 4 kW.

Volgens de test produceerde de Ranger aanzienlijk minder schadelijke emissies. Bij deze belasting bedroeg de uitstoot van koolmonoxide 452 keer minder en die van koolwaterstoffen en stikstofoxiden 98 keer minder dan die van de benzinegenerator. De lagere uitstoot is mede te danken aan de moderne emissienabehandeling die in auto's verplicht is, terwijl draagbare generatoren niet aan deze emissie-eisen hoeven te voldoen.

Lager brandstofverbruik en meer gebruiksgemak

Ook op het gebied van brandstofverbruik blijkt Pro Power Onboard volgens Ford efficiënter. Wanneer het systeem werkt met een warme motor, verbruikt de Ranger ongeveer de helft minder brandstof. Zodra de benzinemotor alleen nog hoeft bij te laden om het batterijniveau op peil te houden, dalen de brandstofkosten tot ongeveer een derde van die van een traditionele generator.

Voor aannemers, hoveniers, bouwbedrijven en evenementenorganisaties kan dat een praktisch voordeel opleveren. Een losse generator neemt immers laadruimte in beslag, vraagt om extra onderhoud en brengt een groter risico op diefstal met zich mee.