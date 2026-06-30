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Een bestelauto rijden wordt vanaf 1 juli flink goedkoper, maar let op het addertje

Mark Litjens
Door Mark Litjens
Tijdelijke verlaging mrb voor bestelauto’s per 1 juli

Omdat de brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten skyhigh zijn gegaan, kunnen ondernemers met een bus op grijs kenteken tijdelijk rekenen op 50 procent korting op het mrb-tarief. Met een klein addertje onder het gras.

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Ondernemers die gebruik maken van het verlaagde mrb-tarief voor bestelauto’s betalen vanaf 1 juli 2026 tijdelijk de helft minder motorrijtuigenbelasting. Deze korting geldt tot en met 31 december 2026. Dat betekent een half jaar minder mrb.

Let op: korting gaat niet direct op 1 juli in

Maar die zes maanden gaan niet voor elke ondernemer gelden. De Belastingdienst wijst er namelijk op dat de motorrijtuigenbelasting per tijdvak van drie maanden wordt berekend. Daardoor gaat de verlaging niet voor iedere ondernemer exact op 1 juli in.

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Dit betekent dat als jij eind juni je kwartaal moet betalen, je pas eind september profiteert van de korting. Je doet er daarom goed aan om jouw mrb-periode te controleren om te bepalen wanneer het lagere tarief daadwerkelijk van toepassing wordt.

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Mark Litjens
Door Mark Litjens

Werkt al sinds 1995 in de auto-industrie. Eerst als autojournalist, nu als bedrijfsautojournalist en altijd als fervent motorrijder. Als er maar wielen onder zitten, is hij gelukkig. Lees meer »

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