Helft minder mrb voor bestelwagen: sigaar uit eigen doos?

Het kabinet wil de (financiële) gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten voor ondernemers en burgers ietwat inperken. Om het even bij die ondernemers te houden: heb je een busje op grijs kenteken, dan betaal je een half jaar de helft minder motorrijtuigenbelasting als de plannen doorgaan. Maar dit lijkt een sigaar uit eigen doos te worden. Hoe dan?

Druppel op gloeiende plaat

Het klinkt heel mooi: de motorrijtuigenbelasting (mrb) met vijftig procent verlagen. Maar het zal slechts een druppel op een gloeiende plaat blijken voor het grootste aandeel bestelwagens, de dieselbus. De dieselkosten zijn misschien nu iets gezakt, maar zolang de Straat van Hormuz een strijdveld blijft, kunnen de brandstofprijzen ook weer stijgen.

Slechts half jaar halve mrb

Dan is vanzelfsprekend elke pleister op de wonde mooi meegenomen, maar het halveren van de mbr is een te kleine pleister waarlangs het bloed nog steeds naar buiten spuit. De maatregel wordt immers maar een half jaar toegepast, van 1 juli tot en met 31 december 2026.

Dit houdt in: twee kwartalen voor de prijs van een. Zelfs in de allerhoogste mrb-categorie bespaar je hierdoor 269 euro. De best verkochte bus van dit moment, de Ford Transit Courier, heeft in zijn zwaarste dieseluitvoering een voordeel van 183 euro tot eind van het jaar.

Helft gecompenseerd

Diezelfde uitvoering, de Sport Dubbele Cabine L2H1 met tweeliter dieselmotor, verbruikt volgens de WLTP-meting 1 op 12,7. Volgens het CBS rijdt een bestelwagen grofweg gemiddeld zo'n 20.000 km per jaar. In een half jaar kost dit bij genoemde bus ruim 787 liter diesel.

In maart 2026 lag de dieselprijs op 1,87 euro per liter (data: brandstofdata.nl). 787 liter kostte toen dus 1471,69 euro. Op dit moment ligt de prijs 2,33 euro en komt dezelfde rekensom uit op 1833,71 euro. Dit betekent een meerprijs van ruim 360 euro, het dubbele van wat de halvering van de mrb in jouw bedrijfslaatje zou brengen.

En dan hebben we nog niet eens gerekend met de hoogste dieselprijs: dat was 2,58 euro op 7 april, volgens brandstofdata.nl. En vergeet niet: per 1 januari 2027 vervalt de mrb-korting. Ook al is de dieselprijs nog hoog. De enige die er nu garen bij lijkt te spinnen, is de ondernemer die elektrisch rijdt. Stroomprijzen schieten vooralsnog niet zo hard omhoog.

En dan: de sigaar uit eigen doos

Nu is natuurlijk elk douceurtje meegenomen. Echter: om dit uit te kunnen delen, moet het kabinet ergens geld terughalen. Volgens de plannen zou dit kunnen door de startersaftrek voor beginnende ondernemers par 2027 af te schaffen en door de kleinschaligheidsaftrek (KIA) voor ondernemers te versoberen. Waardoor ondernemers duizenden euro's mis gaan lopen. Vandaar die sigaar uit eigen doos.

Wachten op Eerste en Tweede Kamer

Overigens hebben we het hier over kabinetsplannen. Het minderheidskabinet moet ze nog door de Tweede en Eerste Kamer loodsen. Daarna weten we pas echt wat er voor de ondernemer overblijft.