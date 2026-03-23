Je bedrijfsbus verkeerd verzekerd: dat kan je handenvol geld kosten

Een bestelwagenverzekering afsluiten lijkt eenvoudig, maar vaak wordt een belangrijk detail over het hoofd gezien. En dat kan bij schade of diefstal aardig in de papieren lopen. Let daarom goed op deze extra verzekering.

Accessoires vaak buiten de standaarddekking

Bij het afsluiten van een bestelwagenverzekering ligt de focus meestal op de basis: WA, beperkt casco of allrisk. Wat minder bekend is, is dat accessoires vaak niet - of maar voor een beperkt bedrag - automatisch onder de dekking vallen. En soms kunnen die accessoires best duur zijn.

Ook fabrieksopties vaak extra verzekeren

Dit kan gelden voor zowel fabrieksopties als later toegevoegde onderdelen. Denk aan zaken als:

Imperiaal

Aangebouwde ladder

Trekhaak

Stellage om gereedschap/spullen in op te bergen

Lichtmetalen wielen

Zonder aanvullende dekking draai je bij schade zelf op voor de kosten.

Waarom dit risico vaak wordt onderschat

Veel verzekerden gaan ervan uit dat alles wat ‘vast’ in of op de bestelwagen zit, automatisch is meeverzekerd. In de praktijk hanteren verzekeraars echter duidelijke definities van wat wel en niet onder de standaardpolis valt.

Laat je daarom goed voorlichten of lees zelfs de kleine lettertjes door. Vaak wordt bij online afsluiten niet altijd expliciet gevraagd naar accessoires. Hierdoor ontstaat een blinde vlek in de dekking, terwijl juist deze onderdelen aantrekkelijk zijn voor diefstal.

Zo verzeker je accessoires wél goed

Om verrassingen te voorkomen, is het verstandig om bij het afsluiten van je bestelwagenverzekering te controleren hoe accessoires zijn meeverzekerd. Let daarbij op:

Maximale vergoedingen voor accessoires

Verschil tussen fabrieks- en aftermarket-accessoires

Mogelijkheid tot aanvullende dekking of aparte modules

Voorwaarden rondom diefstalpreventie (alarm verplicht?)

Check je polis en voorkom financiële tegenvallers

Een bestelwagenverzekering zonder accessoiredekking kan in de praktijk een dure misser zijn. Neem daarom de tijd om de polisvoorwaarden goed te vergelijken. Een lage premie wil zeker niet altijd zeggen dat je een goede dekking hebt. De eenvoudigste en meest betrouwbare manier om hier achter e komen, is door een verzekeringsconsulent te benaderen. Liever zelf doen? Check dan bestelwagenverzekeringen (en de polisvoorwaarden) op vergelijkingssites zoals Pricewise of Independer.