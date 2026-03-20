Iveco eSuperJolly: kennen we deze niet al ergens van?

Mark Litjens
Door Mark Litjens
Iveco eSuperJolly: kennen we deze niet al ergens van?

Hij werd bijna een jaar geleden aangekondigd, maar is vanaf nu leverbaar: de Iveco eSuperJolly. Deze elektrische bus, met keuze uit een GVW van 3,5 of 4,2 ton, vult de lijn met zwaardere bussen aan om klanten ook in dit segment te bedienen. Hiervoor winkelde het merk bij een bekende fabrikant.

De Iveco eSuperJolly komt te staan naast de al bekende Iveco's, zoals de Daily, die tot 7,2 ton gaan. Klanten kunnen echter ook wel eens een minder zware bus gebruiken en daarvoor winkelen die Iveco-klanten bij andere merken. Dat kunnen wij ook, moet Iveco hebben gedacht, en klopte aan bij Stellantis.

Samenwerking tussen bedrijfswagenfabrikanten

De eSuperJolly - en binnenkort ook de iets kleinere eJolly - rijden dan ook al onder andere merknamen rond, zoals de Peugeot Boxer, Citroën Jumper en Fiat Ducato. Dat is geen rare gedachte, meer merken werken samen. Ook de Toyota-bedrijfswagenlijn komt bijvoorbeeld uit de Stellantis-fabrieken.

Tip
De hybride Volkswagen T-Roc
De hybride Volkswagen T-Roc

De nieuwe Volkswagen T-Roc is innovatiever dan ooit. Ontdek onze sportiefste SUV en Private Lease nu al vanaf € 499 p/m*.

Ontdek 'm nu

Omdat Iveco nu zelf deze bestelwagens gaat leveren onder eigen merknaam, hoeven afnemers maar met een dealer zaken te doen. Gemak dient de mens. En ondernemer.

Groot elektrisch bereik

De eSuperJolly richt zich op professioneel gebruik, waarbij capaciteit en inzetbaarheid cruciaal zijn. Met een laadvermogen tot 1.400 kilo en een laadvolume tot 17 m3 positioneert deze elektrische bestelwagen zich in het hogere segment.

Onder de vloer ligt een accupakket van 110 kWh, goed voor een actieradius tot 420 kilometer volgens de WLTP-cyclus. Dat maakt de eSuperJolly geschikt voor zowel stedelijke distributie als regionaal transport.

Moderne werkplek

Iveco heeft het interieur ingericht als mobiele werkplek. De cabine beschikt over draadloos opladen en meerdere aansluitmogelijkheden voor laptops en tablets. Dit speelt in op de groeiende behoefte aan connectiviteit en efficiënt werken onderweg.

Prijs van de Iveco eSuperJolly (2026)

De prijs van de Iveco eSuperJolly is op dit moment nog niet bekend.

Tip
De nieuwe Volkswagen Tiguan
De nieuwe Volkswagen Tiguan

De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort met 125 km* elektrisch bereik. Private Lease nu al vanaf € 599 p/m*

Ontdek 'm nu
Mark Litjens
Door Mark Litjens

Werkt al sinds 1995 in de auto-industrie. Eerst als autojournalist, nu als bedrijfsautojournalist en altijd als fervent motorrijder. Als er maar wielen onder zitten, is hij gelukkig. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Bedrijfswagen-nieuws in je mailbox?

  • ✓ Het belangrijkste nieuws over bedrijfswagens
  • ✓ Exclusieve tests
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Geniale GTI
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact