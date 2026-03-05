5 handige gadgets voor elke bus

Nieuws

Hoe kun je het leven in en werken met je bestelwagen nog aangenamer maken? Alles wat helpt om je verblijf en werk nog comfortabeler en efficiënter te maken, is welkom. Deze vijf praktische hulpmiddelen helpen je nog beter door je werkdag heen.

1. Stroom aan boord

Veel vakmensen werken met accu-gereedschap. Met een compacte omvormer of mobiele acculader in de bestelbus laad je accu’s eenvoudig onderweg op. Zo voorkom je dat je op locatie zonder stroom komt te zitten en kun je direct door naar de volgende klus. Het is bovendien steeds vaker een optie op je nieuwe bus. Bij elektrische bussen is een 230V-aansluiting zelfs vaak standaard aanwezig.

2. Een dashcam voor extra veiligheid

Een dashcam is tegenwoordig eenvoudig te installeren. Ook de prijzen zijn zeer behapbaar. Al vanaf een paar tientjes heb je een prima modelletje aan boord. Het zijn inmiddels meer dan alleen camera's die de weg filmen. Moderne modellen registreren ook parkeerschade, gevaarlijke situaties en rijgedrag. Voor zzp’ers kan dat waardevol zijn bij verzekeringskwesties of discussies na een aanrijding. Sommige systemen sturen beelden direct naar een app, zodat je altijd toegang hebt tot de opnames.

3. Slimme voertuigtracker tegen diefstal

Bestelbussen en gereedschap zijn helaas populair bij dieven. Een GPS-tracker helpt bij het opsporen van een gestolen voertuig en geeft via een app realtime inzicht in de locatie van de bus. Sommige trackers sturen ook meldingen bij ongebruikelijke bewegingen of wanneer de bus een vooraf ingestelde zone verlaat. Ook hier geldt, net zoals bij de dashcam, dat prijzen tegenwoordig heel behapbaar zijn. Maar laat je goed informeren over de werking, zodat je ook zeker weet dat je altijd en op elk moment weet waar je bus is.

4. Achteruitrijcamera met groothoekzicht

Bijna standaard op elke nieuwe bus, maar het zou eigenlijk in élke bestelwagen moeten zitten: de achteruitrijcamera. Veel bestelwagens hebben tenslotte beperkt zicht naar achteren, zeker wanneer de laadruimte vol ligt. Een achteruitrijcamera met groothoeklens maakt parkeren en manoeuvreren een stuk makkelijker. Moderne systemen tonen niet alleen het beeld op een scherm of smartphone, maar geven ook afstandslijnen of waarschuwingen bij obstakels. Dat voorkomt schade en bespaart tijd bij het parkeren op drukke bouwplaatsen of in smalle straten.

5. LED-werkverlichting in de laadruimte

Een simpele maar vaak onderschatte upgrade: LED-strips of werkspots in de laadruimte. Goede verlichting maakt het veel makkelijker om gereedschap te vinden of materialen te laden en te lossen in de vroege ochtend of late avond. LED-verlichting is energiezuinig en eenvoudig te installeren op het bestaande elektrische systeem van de bus. En dit hoeft je nauwelijks geld te kosten. Geef een paar euro uit bij Action en je bus kan als filmstudio dienen.