Sneeuwkettingen voor je bestelwagen: waar moet je op letten?

Nieuws

Veel ondernemers gebruiken hun bestelwagen ook privé, bijvoorbeeld voor een wintersportvakantie. Rijd je richting de bergen, dan zijn sneeuwkettingen geen overbodige luxe - en soms verplicht. Maar waar moet je specifiek op letten bij de aanschaf voor een bestelwagen?

Zijn sneeuwkettingen verplicht?

In de meeste landen hoef je sneeuwkettingen niet standaard in je bus te hebben. Toch is het sterk aan te raden ze altijd mee te nemen. In berggebieden kunnen sneeuwkettingen bij plotselinge winterse omstandigheden verplicht worden gesteld. Er staan dan flinke boetes op het rijden zonder kettingen. Bovendien moet je het zelf niet willen: vaak kom je steile wegen niet op en heb je bij de afdaling te weinig grip. Zelfs met vierwielaandrijving en winterbanden. Veiligheid voor alles.

Winterbanden en regelgeving

In veel landen om ons heen, zeker in de wintersportlanden, zijn winterbanden vaak ook verplicht. Soms alleen bij winterse omstandigheden, soms gedurende een vaste periode, bijvoorbeeld van 1 november tot 31 maart. Omdat winterweer lastig te voorspellen is, zijn winterbanden of allseasonbanden met wintersymbool onder je bestelwagen altijd verstandig.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek 'm nu

Welke sneeuwkettingen passen?

Het uitgangspunt bij het kiezen van sneeuwkettingen is de juiste bandenmaat, te vinden op de zijkant van de band (bijvoorbeeld 215/65 R17). Staat er een ‘C’ achter, dan gaat het om een versterkte bestelwagenband. Deze C heeft geen invloed op de maat van de sneeuwketting.

Ruimte in de wielkast

Naast de bandenmaat is de beschikbare ruimte rond het wiel cruciaal. Brede of hoge banden, vaak gemonteerd vanwege uitstraling of comfort, kunnen problemen geven. Voor sneeuwkettingen is voldoende ruimte nodig tussen band, wielkast en ophanging. Controleer daarom het instructieboekje of vraag advies bij de dealer over de juiste maat.

Dikte van de sneeuwkettingen

Waar personenauto’s vaak toe kunnen met dunne sneeuwkettingen (ca. 9 mm), heeft een zware bestelwagen meestal dikkere schakels nodig, vaak rond de 16 mm. Ook dit staat vermeld in het instructieboekje of kun je navragen bij je dealer.

Te weinig ruimte?

Is er onvoldoende ruimte voor sneeuwkettingen, dan is een kleinere winterband vaak de enige oplossing, bijvoorbeeld 16 inch in plaats van 17 inch. Houd hier rekening mee bij de aanschaf van winterbanden.

Tip voor sneeuwkettingen omleggen

Tot slot nog een tip uit de praktijk: neem altijd (werk)handschoenen, een zaklamp en een stuk plastic mee om op te zitten tijdens het werken in de sneeuw. Kleine details die in winterse omstandigheden het verschil maken.