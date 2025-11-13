Test Volkswagen e-Caravelle (2025): genoeg kilometers?

Nieuws

De Volkswagen e-Caravelle is een acht- of negenpersoons busje dat, gezien zijn luxeniveau, vooral ingezet gaat worden als VIP-busje. Het ontbreekt de inzittenden aan weinig, wel moet je als ondernemer goed checken of de actieradius voldoende is voor je bedrijfsvoering. Maar er is veel te zeggen voor een elektrische VIP-bus.

Hoe rijdt de Volkswagen e-Caravelle (2025)?

De e-Caravelle is een prettig rijdende bus. De hoge zit maakt instappen heel makkelijk en geeft een heerlijk verkeersoverzicht. Vooral dit laatste: in tegenstelling tot zijn bestelwagenbroer, de e-Transporter, is het zicht rondom perfect door al het glas. Rij je er alleen in, dan voelt de bus wat lichtvoetig aan in bochten. Daar verandert het zware accupakket weinig aan.

De besturing speelt hier goed op in. Deze is redelijk zwaar en daardoor heel secuur en met veel weggevoel. Boven de 120 km/h ben je iets meer aan het corrigeren, vooral met veel zijwind. Dat gaat zelfs zover dat het systeem aangeeft dat je moe bent en even moet rusten.

Drie rijmodi ondersteunen je gemoed. Maar verder heb je ze eigenlijk niet nodig. In de comfortstand kun je er alles mee. Wil je even snel van je plek, dan voegt de sportmodus iets toe, maar ook zonder die omschakeling is de e-Caravelle fel genoeg. Zelf in ecomodus is het prima rijden, zonder publiek achterin. Met wat meer kilo's aan boord, is de comfortstand toch net iets prettiger. De gereden L2 heeft in elk meer dan genoeg bagageruimte.

Wat echt een meerwaarde is, en met zo'n luxe-taxi meer dan ooit, is de stilte aan boord. De elektrische aandrijving doet zijn werk immers krachtig en vooral heel stil. Want wind- en bandengeruis is het enige wat je hoort en dat overstem je gemakkelijk met een muziekje aan. Via de digitale radio of je eigen nummers via Apple CarPlay/Android Auto.

Op de lange afstand merk je pas echt wat een lekkere reiswagen het is. De brede en stevige bestuurdersstoel is in alle richtingen verstelbaar, waardoor je je eigen plekje minutieus kunt afstellen. Wat dit betreft zou je niet hoeven stoppen. Wel om de batterij bij te laden. Op papier zou de gereden e-Caravelle, lengte twee, 305 km aan kunnen. In de praktijk (12 graden Celsius, windkracht 4) ga je echter toch na zo'n 210-220 km even checken waar de dichtstbijzijnde snellader is.

Wat zijn de belangrijkste specs van de Volkswagen e-Caravelle?

De Volkswagen e-Caravelle is leverbaar in twee lengtes en twee uitrustingsniveaus. Alle uitvoeringen zijn voorzien van achterwielaandrijving en een 64 kWh-accupakket met keuze uit 136, 218 of 286 pk. Onze testbus is de L2 met 286 pk in Style-uitvoering en hiermee de dikste uitvoering leverbaar. Wat betreft specs krijg je daarvoor o.a.:

Maximaal 9 zitplaatsen (testbus heeft er 8)

LxBxH: 5450x2275x2014 mm

286 pk / 415 Nm

Accupakket: 64 kWh

Snelladen tot 125 kW (38 minuten van 10% tot 80%)

Actieradius: 305 km (WLTP)

Verbruik tijdens testrit: 26 kWh/100 km

Maximaal trekgewicht (geremd): 2000 kg

Daklast: maximaal 170 kg

Wat is de prijs van de Volkswagen e-Caravelle?

De Volkswagen e-Caravelle (2025) is er vanaf 55.479 euro, exclusief btw/inclusief bpm. De gereden topversie, L2 in Style-uitvoering met 286 kost 65.562 ex. btw/incl. bpm.

Hoe is de Volkswagen e-Caravelle uitgerust en wat zijn goede accessoires?

De Volkswagen e-Caravelle Style is de versie met de meest riante uitrusting. Dat betekent dat je o.a. meekrijgt:

17-inch lichtmetalen velgen

Bumpers, buitenspiegels, grille, deurgrepen in carrosseriekleur

Verlichte instaplijsten

Voetverlichting in cabine

Zonneschermen

3-zones airconditioning

IQ. Light slimme LED-matrix koplampen

Kunstlederen interieur

13 USB-oplaadpunten rondom

Warmtepomp

12 inch (persoonlijk instelbaar) led-instrumentarium

13 inch touchscreen, o.a. Apple CarPlay/Android Auto

10 luidsprekers

Wat vind ik van de Volkswagen e-Caravelle (2025)?

De Volkswagen e-Caravelle is dankzij de stilte aan boord en de heel erg prettige bestuurderstoel een genot om te rijden. Ook op lange afstanden. Daarom is het extra jammer dat je na dik 200 kilometer op zoek moet naar een oplader. De bus gaat bijvoorbeeld dienst doen als VIP-taxi rond evenementen of voor hotelgasten. In dat laatste geval zit een ritje Maastricht - Schiphol er echter niet in. Maar past de actieradius binnen je bedrijfsvoering, dan is de e-Caravelle het overwegen waard als je je chauffeur een mooie dag toewenst.