Moe van alle piepjes in je bus? Deze veiligheidssystemen zijn de boosdoeners

Nieuws

Je wordt er soms helemaal gek van, al die veiligheidspiepjes aan boord van je bus. Toch is het best prettig dat er hier en daar elektronisch wordt meegekeken. Welke systemen zijn verplicht en waarom worden we eigenlijk sufgepiept?

Het is de schuld van GSR

Dat elke bedrijfs- en personenwagen vandaag de dag rijkelijk voorzien is van rijveiligheidssystemen, heeft alles te maken met de General Safety Regulation (GSR). Dit is Europese wetgeving die fabrikanten verplicht om rijhulpsystemen standaard in te bouwen. Voor bestelwagenrijders betekent dit dat je steeds vaker wordt 'bijgestuurd' door je eigen bus.

Verplichte veiligheidssystemen in bestelwagens

Volgens de GSR moeten onder andere deze systemen aanwezig zijn in nieuwe bestelwagens:

ISA (Intelligent Speed Assistance): helpt voorkomen dat je te hard rijdt.

AEB (Automatisch Noodremsysteem): remt zelf bij dreigend gevaar.

LDW (Lane Departure Warning): waarschuwt als je onbedoeld van rijstrook wisselt.

Vermoeidheidsdetectie: signaleert slingerend rijgedrag en adviseert een pauze.

Achteruitrijcamera of sensoren: verplicht voor beter zicht en veiliger manoeuvreren.

Event Data Recorder (zwarte doos): registreert gegevens bij een ongeval.

Automatische noodrem

De meeste systemen zijn ronduit prettig. Vooral in een bus, waar het zicht naar achteren erg slecht is, voorkomen achteruitrijcamera's en parkeersensoren schades. De automatische noodrem kan letterlijk levens redden. Zeker bij lange werkdagen of in druk verkeer zijn dit daarom nuttige hulpmiddelen.

Toch ervaren sommigen de systemen als irritant. De piepjes of stuuringrepen van Lane Departure Warning kunnen vervelend zijn. Helemaal bont maakt Intelligent Speed Assistance het soms. Dit systeem reageert op snelheidsborden en past de snelheid hierop aan. Helaas is de techniek nog niet echt goed en 'ziet' de camera wel eens een verkeerde snelheid. Vooral wie dagelijks veel kilometers maakt, merkt dat de technologie soms té aanwezig is.

Handig of juist vervelend?

Een voordeel: de meeste systemen zijn uit te schakelen. Een deel permanent, een ander deel alleen tijdens de rit. Start je opnieuw, dan zul je ook de niet-permanente systemen opnieuw moeten uitschakelen. Met name ISA (Intelligent Speed Assistance) staat hoog op de uitschakellijst. Bij veel auto's is er een speciale knop voorhanden die je kunt programmeren met de systemen van jouw voorkeur. Is deze knop niet aanwezig, zul je telkens diep in de menustructuur moeten duiken.

Wat betekent dit voor jou?

Rijd je in een nieuwe bestelwagen (bouwjaar vanaf 2024), dan zijn de GSR-systemen standaard aanwezig.

Heb je een oudere bus, dan zijn ze niet verplicht, maar vaak wel als optie verkrijgbaar.

Veel systemen kun je deels instellen of tijdelijk uitschakelen.

Veelgestelde vragen: veiligheidssystemen in busjes

Zijn veiligheidssystemen verplicht in alle bestelwagens?

Ja, sinds juli 2024 moeten alle nieuw verkochte bestelwagens in de EU voorzien zijn van de verplichte GSR-systemen.

Kan ik de systemen uitschakelen?

Sommige systemen, zoals Lane Departure Warning, kun je tijdelijk uitschakelen. ISA (snelheidsassistent) schakelt vaak automatisch weer in bij de volgende rit.

Heb ik een achteruitrijcamera nodig in mijn bus?

Ja, bij nieuwe bestelbussen is een achteruitrijcamera of sensoren verplicht volgens de GSR.

Wat doet de zwarte doos (Event Data Recorder)?

Deze registreert rijgegevens bij een ongeval, vergelijkbaar met de 'black box' in een vliegtuig. Dit helpt bij het analyseren van de oorzaak van een crash.