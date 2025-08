Zó geeft de elektrische Volkswagen Transporter de ID.Buzz het nakijken

Nieuws

De nieuwe Volkswagen e-Transporter Pick-up is de enige elektrische pick-up met dubbele cabine in zijn klasse. Hiermee laat hij ook de Volkswagen ID. Buzz achter zich. Volkswagen heeft nu de prijzen van de elektrische Transporter Pick-up bekendgemaakt.

De Volkswagen ID. Buzz heeft het meest lieve snoetje in de bestelwagenwereld, maar de nieuwe Volkswagen (e-)Transporter doet daar nauwelijks voor onder. Ook dat model oogt als een goeie lobbes, een allemansvriend. De Transporter Pick-up profiteert mee van die vriendelijke snoet, waar andere pick-ups vaak wat agressiever ogen. Dat vindt niet elke ondernemer prettig, dus een liever ogend alternatief is zeker welkom.

Ook prettig: pick-up met dubbele cabine

De Volkswagen e-Transporter Pick-up is de enige elektrische pick-up in zijn klasse met dubbele cabine. Ook de ID. Buzz is vooralsnog niet als pick-up leverbaar. 1-0 voor de elektrische Transporter. Naast een bulk aan materiaal, formaatje twee europallets, biedt de Transporter plaats aan zes personen. Dat levert handen genoeg op om de laadbak in- en uit te laden.

Prijs Volkswagen e-Transporter Pick-up (2025)

De Duitse pick-up heeft daarnaast nog wat features die aanspreken. Zo wordt het model in eerste instantie geleverd met elektrische aandrijving. Later volgt nog een dieseloptie, maar vanaf nu is de e-Transporter Pick-up Dubbele Cabine te bestellen met keuze uit drie motorvermogens:

136 pk vanaf € 50.490 euro

218 pk vanaf € 52.390 euro

286 pk vanaf € 55.190 euro

Actieradius en gewichten zijn nog niet officieel vastgesteld, die volgen nog. Met genoemde motoren komt de gesloten bestelwagenversie van de Transporter echter 320 tot 330 km ver op een elektrische lading. Heel veel zal dit niet afwijken, maar wie het zeker wil weten, moet nog even wachten.

Elke e-Transporter Pick-up wordt standaard geleverd met moderne rijhulpsystemen zoals Lane Assist, Park Assist, cruise control en volledige LED-verlichting. Alle prijzen zijn exc. btw en incl. bpm, hoewel bpm niet van toepassing is bij elektrische bedrijfswagens op grijs kenteken.