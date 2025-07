Met je bedrijfsbus op vakantie? Denk aan de bijtelling!

Nieuws

Zonnebril op, fietsen achterin en gáán met die bedrijfsbus! Ondernemers nemen hun bestelwagen graag mee op vakantie. Logisch: zeeën van ruimte, geen geprop met kampeerspullen. Maar let op, want de fiscus reist graag mee om bijtelling te vangen als je te ver weg gaat.

Als het aan de Belastingdienst ligt kun je hooguit ergens in je directe omgeving kamp opslaan. Immers, wie met z’n bedrijfswagen privé meer dan 500 kilometer per jaar rijdt, moet bijtelling betalen. Ook in vakantietijd. En die bijtelling kan flink in de papieren lopen, afhankelijk van de cataloguswaarde van de bus.

Bijtelling elektrische bus gunstiger

Ga je over de (kilometer)grens, dan betaal je bijtelling alsof je de bus het hele jaar privé gebruikt. Meestal betekent dit dat je 22 procent van de nieuwwaarde van je bus bij je inkomen moet optellen. Heb je dit jaar een elektrische bus aangeschaft, dan valt het iets gunstiger uit. Dan is de bijtelling over de eerste 30.000 euro 17 procent, over het restant 22 procent.

Tip Ontdek de Volkswagen Polo Stel jouw Volkswagen Polo samen, standaard vol features zoals Digital Cockpit, Lane assist en LED Matrix-verlichting, Stel samen

Bijtelling bus van de zaak voorkomen?

Wil je die bijtelling voorkomen? Dan is het zaak om een sluitende rittenadministratie bij te houden — of de bus die paar weken helemaal niet privé te gebruiken. Toch zin in een bus-vakantie? Bereken dan vooraf wat het kost aan bijtelling. Soms is huren voordeliger, maar ook kan het zo zijn dat een bus in de bijtelling goedkoper is dan een personenwagen ernaast.

Dus: bus mee op avontuur? Prima idee. Maar check eerst even je belastingzaken. Anders betaal je straks bijtelling voor een jaarlang privégebruik — terwijl je alleen maar een kano naar de Ardèche wilde brengen. Okay, met je gezin erbij.