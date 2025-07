Financial lease met historisch lage rente: houd geld over voor je bedrijfsvoering

PARTNERBIJDRAGE

Wat doe je als je huidige bedrijfswagen aan vervanging toe is? Steeds meer zzp’ers kiezen voor financial lease. Zeker nu de rentes historisch laag zijn, is dat een aantrekkelijke optie. Maar wat is financial lease eigenlijk?

Geen grote investering nodig

Een compleet nieuwe of jonge tweedehands bedrijfswagen kost al snel tienduizenden euro's. Flinke bedragen die niet iedereen in één keer neer kan leggen. Met financial lease hoeft dat ook niet. Je leent het geld tegen een vaste rente en lost dit af over een periode van meerdere jaren. Vaak 3 tot 5 jaar.

Behoud van je liquiditeit

Voor jou als ondernemer telt elke euro. Door niet in één keer al je spaargeld aan te spreken, hou je geld over voor andere zaken: gereedschap, personeel, marketing of simpelweg een buffer voor mindere tijden. Zo blijf je flexibel, ook als je opdrachten tijdelijk teruglopen.

Fiscaal voordeel

Een groot pluspunt van financial lease: je bent economisch eigenaar van de bedrijfswagen. Dat betekent dat de auto op je balans staat, waardoor je gebruik kunt maken van interessante fiscale regelingen, zoals:

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Afschrijving van de wagen over meerdere jaren

Renteaftrek van de leasekosten

Voor- en nadelen van financial lease

Deze regelingen kunnen duizenden euro’s belastingvoordeel opleveren, afhankelijk van je winst en de aanschafwaarde. Er zijn ook wel wat minpunten: het leasebedrag is gebaseerd op de afgesproken restwaarde. Die kan soms tegenvallen, waardoor je minder terugkrijgt dan de slottermijn. Ook wordt de lease als schuld op de balans gezet, waardoor je mogelijk minder kunt lenen voor andere activiteiten. Aan de andere kant: je hebt (en deel van) het aankoopbedrag nog in kas.

Dit is het verschil tussen financial en operational lease

In tegenstelling tot operational lease ben je bij financial lease zelf verantwoordelijk voor onderhoud, verzekering en belasting. Maar dat betekent ook: volledige zeggenschap. Je kiest zelf waar je je wagen koopt, hoe je hem inricht en hoe je hem verzekert. Geen beperkingen, geen kilometrages.

Lage rente = slim moment

