Modder, sneeuw, gravel: zo houdt de Opel Combo Cargo 4x4 zich staande

Nieuws

De Opel Combo Cargo heeft vorig jaar een update gekregen. Het nieuwe front past perfect binnen het huidige familiegezicht van Opel en het interieur is gemoderniseerd. Verder bleef veel bij het oude. Tot nu. De Combo Cargo is voortaan leverbaar met vierwielaandrijving. Op een speciale manier.

Waarom vierwielaandrijving handig is voor bedrijfswagens

Een 4x4-systeem is geen overbodige luxe voor een bestelwagen. Denk aan leveringen op bouwplaatsen, afgelegen boerderijen of terreinen zonder verharde wegen. Ook bij zware regenval of gladde omstandigheden biedt extra grip meer veiligheid en stabiliteit.

Elke week het beste bedrijfswagennieuws? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang het laatste bedrijfsauto-nieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Vergelijk nu

Elektrisch vierwielaandrijvingssysteem

De Opel Combo Cargo 4x4 gebruikt een innovatief aandrijfsysteem. In plaats van een traditionele verdeling over de voor- en achteras, beschikt de bus over een elektrisch aangedreven achteras die zelf de benodigde kracht levert.

Twee rijmodi voor optimale prestaties

De bestuurder kan kiezen tussen twee rijmodi: low en normal. Afhankelijk van de situatie wordt het koppel op de achteras aangepast voor maximale grip, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Het elektrische systeem werkt met een 48-voltbatterij (4,8 kWh) die automatisch wordt opgeladen tijdens het rijden.

130-pk dieselmotor of elektrische aandrijving

De algehele aandrijving wordt verzorgd door een 1,5 liter turbodieselmotor met 130 pk of een volledig elektrische 50 kWh-aandrijflijn met 136 pk. De dieselmotor is gekoppeld aan een achttraps automatische transmissie, de elektrische versie is sowieso automatisch geschakeld.

Stoer design en verhoogde carrosserie

De Opel Combo Cargo 4x4 is direct herkenbaar dankzij zijn robuuste bescherming aan de onderkant, die motor, versnellingsbak en brandstoftank bewaakt. De carrosserie is met 90 mm verhoogd, waardoor hij nog beter is voorbereid op ruwe terreinen. De Opel Combo Cargo 4x4 is beschikbaar in twee lengtematen:

L1: 4401 mm

L2: 4751 mm

Innovatieve technologie en uitgebreide uitrusting

De bedrijfswagen is standaard uitgerust met 18 veiligheidssystemen, Apple CarPlay/Android Auto, twee 10-inch beeldschermen en comfortverhogende functies zoals airconditioning en cruise control. Daarnaast beschikt de Combo Cargo 4x4 over twee bijzondere technologieën:

1. Dynamic Surround View – goed zicht rondom

Dankzij twee camera’s – één boven de achterdeuren en één onder de rechterbuitenspiegel – wordt het zicht rondom aanzienlijk verbeterd. De beelden worden getoond in de digitale achteruitkijkspiegel voor extra veiligheid.

2. Slimme smartphonehouder – infotainment binnen handbereik

Met de speciale smartphonehouder kun je jouw telefoon eenvoudig als infotainmentsysteem gebruiken. Besturing via het stuur maakt de bediening nog makkelijker. En veiliger.

Opel Combo Cargo 4x4 nu te bestellen

De Opel Combo Cargo 4x4 is per direct te bestellen. De dieselversie is er vanaf 44.400 euro, de Combo Electric vanaf 38.264 euro.