Deze 7 bestelwagens halen maximale Euro NCAP-score

Altijd fijn wanneer een onafhankelijke experts vaststellen dat jouw producten heel veilig zijn. Ford, Maxus, Mercedes-Benz, Nissan, Renault en Volkswagen haalden bij Euro NCAP-tests de maximale score op het gebied van veiligheidsystemen. Welke modellen precies, dat lees je hier.

Al sinds eind vorige eeuw test het onafhankelijke Euro NCAP de veiligheid van voertuigen. Door botsproeven, maar ook door kritisch te kijken naar de veiligheidssystemen aan boord. Ook bij bedrijswagens. Onlangs zijn er weer 17 onder de loep genomen en zeven ervan haalden de maximale score.

Extra zintuigen: veiligheidssystemen kijken mee

Hoe meer veiligheidssystemen, hoe veiliger het wordt. Zowel voor de bestuurder en inzittenden als voor de overige weggebruikers. Op de snelweg, maar zeker in een stedelijke omgeving. Busjes zijn hier best vaak te vinden en als chauffeur heb je al je zintuigen nodig om je bestalwagen door het drukke verkeer te loodsen. Zeker als je op zoek bent naar een parkeerplekje, een specifiek adres of weer wil wegrijden: in die situaties is het fijn wanneer je over extra 'zintuigen' kunt beschikken, in de vorm van camera’s, sensoren en radars die meekijken om ongevallen te voorkomen.

Om de werking ervan op de proef te stellen, onderzocht Euro NCAP de veiligheidssystemen van 17 populaire bestelwagens. Gekeken werd of deze modellen beschikten over een automatische noodrem voor (bestel)auto’s onder elkaar, fietsers en voetgangers, of er dynamische cruisecontrol met verkeersbordherkenning aan boord is en of het systeem de conditie van de rijder in de gaten houdt en waarschuwt bij een vermoeden van vermoeidheid.



Maar liefst zeven van de geteste bedrijfsauto’s kregen de allerhoogste beloning, de platinum onderscheiding. Deze modellen hebben een uitgebreid pallet aan veiligheidssystemen, vergelijkbaar met dat van een moderne personenwagen. De 10 andere bestelwagens scoorden overigens ook een ruime voldoende.

En welke bestelwagens hebben dan die platinum onderscheiding?

Het is goed om te weten dat de moderne bestelwagen tegenwoordig 'extra ogen' meekrijgt. En volgens Euro NCAP is het aantal systemen en de werking ervan op platinum topniveau in de Ford Transit Connect, Ford Transit Courier, Maxus eDELIVER 5, Mercedes-Benz Vito, Nissan Interstar, Renault Master en de Volkswagen Caddy Cargo.