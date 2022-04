Wat is er opvallend aan de Skoda Karoq (2022)?

Helemaal niks. En dat is waarschijnlijk de kracht van de Skoda Karoq. Je kunt je geen buil vallen aan zijn design en ook in zijn interieur kom je geen verrassingen tegen. Met de Karoq kun je bij klanten aankomen, zouden zakelijke rijders zeggen. Hij is zo grijs als een driedelig pak en kan bij niet-autokenners gemakkelijk doorgaan voor een Seat, Volkswagen of zelfs Audi.

Wat is er goed aan de Skoda Karoq?

Je kunt beter de vraag stellen: wat niet? De Karoq zit voorbeeldig in elkaar, levert prima prestaties, is eindeloos comfortabel en heeft een cabine waarin alles op een logische plek zit. Plek is er bovendien zat, voor zowel inzittenden (op de achterbank kom je geen ruimte tekort) als voor bagage. Geen suv in de klasse van de Karoq heeft een kofferbak waarin 521 - 1630 liter aan spullen past! Betaal je 600 euro meer voor Varioflex-stoelen, dan kun je de tweede zitrij verschuiven en kom je zelfs aan maximaal 588 - 1810 liter.

Enfin, we hebben het nog niet gehad over de facelift die de Skoda recent heeft ondergaan. Als je met een loep over de foto's op deze webpagina gaat, kun je mogelijk de uiterlijke verschillen ontdekken: de grille van de Karoq is hoger, breder en staat meer rechtop, de koplampen en achterlichten zijn slanker geworden, en er zijn wat aanpassingen gedaan aan de bumpers en luchtinlaten. De aerodynamische wielen en automatisch sluitende grillekleppen dragen bij aan een betere luchtweerstand en dus aan een (iets) lagere CO2-uitstoot.

Nieuw is dat een 8-inch digitaal instrumentarium altijd standaard is (optioneel kun je de virtual cockpit laten vergroten naar 10 inch). Het dashboard van de vernieuwde Karoq heeft een wat ouderwetse opzet. En dat bedoelen we op een positieve manier. Er is een uitstekend werkend infotainmentsysteem aanwezig, met voor de functies die je het vaakst gebruikt grote, duidelijke fysieke knoppen, ook op het stuur. Schakelen doe je óf zelf - met een fijne zesbak - óf laat je doen. De zeventraps DSG van de Karoq werkt naadloos en soepel, maar moet soms te lang nadenken als je er een vlotte rijstijl op na houdt.

Om die vlotte rijstijl in de praktijk te kunnen brengen, ben je aangewezen op de 1.5 TSI-viercilinder turbomotor met 150 pk. Die is in Nederland alleen leverbaar met voorwielaandrijving (op andere markten kun je ook kiezen voor een Karoq 4x4) en gaat in 9 seconden naar 100 km/h. Het opgegeven WLTP-verbruik ligt rond de 1 op 16. Dat is voor een suv van deze grootte best acceptabel, maar had met de toepassing van hybridetechniek (zie vraag 3) beter gekund. Voor een zo optimaal mogelijke zuinigheid moet je dan ook bij de 110 pk-versie van de Karoq zijn. Die perst een verbruik van 1 op 17,2 uit zijn driepittertje.



Wat kan er beter aan de Skoda Karoq?

Wil je een suv waar je gloedvol naar omkijkt als je hem hebt geparkeerd? Dan zou ik nu de Skoda-prijslijst dichtslaan en ergens anders een stapeltje brochures gaan halen. Ook omdat je dan misschien elektrificatie-opties krijgt voorgeschoteld. In de Skoda Octavia wordt het benzineverbruik gedrukt door (plug-in) hybridetechniek, maar in de Karoq helaas niet.

Wanneer komt de Skoda Karoq en wat kost-ie?

Skoda houdt het leveringsprogramma van de Karoq overzichtelijk: er zijn twee motorvarianten, twee transmissies en in totaal vier uitrustingsniveaus. De prijzen van de verschillende uitvoeringen zijn als volgt:

1.0 TSI 110 pk Ambition (handbak) - 32.995 euro

1.0 TSI 110 pk Business Edition (handbak) - 33.490 euro

1.5 TSI 150 pk Business Edition (handbak) - 35.490 euro

1.5 TSI 150 pk Business Edition (automaat) - 37.490 euro

1.5 TSI 150 pk Business Edition Plus (automaat) - 38.690 euro

1.5 TSI 150 pk Sportline Business (handbak) - 38.990 euro

1.5 TSI 150 pk Sportline Business (automaat) - 40.990 euro

Wat vind ikzelf van de Skoda Karoq?

Zou ik in het compacte suv-segment voor de Skoda Karoq kiezen? Nee. Dat heeft helemaal niets te maken met zijn kwaliteiten, die bovengemiddeld zijn, maar wel met zijn gebrek aan karakter. De Karoq is mij te flauw, niet smakelijk genoeg. Bovendien zou ik - met de huidige brandstofprijzen in het achterhoofd - liever een model met hybridetechniek aan boord willen hebben. Of een volledig elektrische suv ...

