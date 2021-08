VIDEO REVIEW - Is de Toyota Mirai op waterstof werkelijk de toekomst?

Toyota lobbyt hard om de acceptatie van elektrische auto's te vertragen, zo schreven we eerder. De Japanse fabrikant heeft flink ingezet op hybrides en waterstofauto's, en vindt dat die wereldwijd meer aandacht verdienen. Dat is nodig ook, want tot nu toe is de laadinfrastructuur het grootste struikelblok voor de Toyota Mirai (en de Hyundai Nexo).

Waterstof tanken kan in Nederland op vijf plaatsen

In Nederland hebben we op het moment van schrijven vijf waterstofstations: in Arnhem, Delfzijl, Den Haag, Helmond en Rhoon. Er liggen plannen klaar voor onder meer tankmogelijkheden in Amsterdam, Breda, Schiphol en Utrecht. Maar zo uitgebreid als het laadpaalnetwerk voor elektrische auto's nu is, zal de waterstofinfrastructuur niet worden.

Toyota Mirai heeft een grote actieradius van 650 kilometer

Dat hoeft ook niet, want vergeleken met de meeste elektrische auto's heeft de Toyota Mirai een grotere actieradius van bijna 650 kilometer. Bovendien duurt het tanken van waterstof zelf niet langer dan het stilstaan aan de pomp voor benzine of diesel: enkele minuten dus.

Tweede generatie Mirai is ook nog eens fraai om te zien

Merk je er tijdens het rijden wat van dat de Toyota Mirai een brandstofcel voorin heeft liggen? Nee, de grote Japanse sedan is net zo stil, comfortabel en snel als een elektrische auto met batterij. Bovendien is de tweede generatie Mirai ook nog eens fraai om te zien. Dit is tegenstelling tot de eerste generatie.