4 redenen waarom jij als eerste in de Nissan Ariya wilt rijden

1 – In de Nissan Ariya profiteer je van jarenlange elektro-ervaring

Stekkers? Batterijen? Elektromotoren? Twaalf jaar geleden kenden de meeste automerken die begrippen alleen maar van naam. Nissan liep echter op de ontwikkelingen vooruit en introduceerde in 2010 de eerste in massa geproduceerde elektrische auto: de Nissan Leaf. Het model groeide uit tot de bestverkochte EV ter wereld, met inmiddels bijna 600.000 geproduceerde exemplaren.

Natuurlijk staat de Nissan Ariya op een nieuw platform met nieuwe techniek, maar daarin zijn wel de lessen verwerkt die Nissan in het afgelopen decennium van de Leaf heeft geleerd. Achter het stuur van de Japanse elektro-suv profiteer je dus van nóg meer kracht, veiligheid, technologie, actieradius en gebruiksvriendelijkheid. En dat al vanaf 47.390 euro. Of 529 euro per maand via operational lease.

2 – Actieradiusstress onderweg? Daar heb je helemaal geen zin in

Zit jij in een elektrische auto met samengeknepen billen achter het stuur, met vier vingers tussen je tanden en één oog constant op het laadniveau van de batterij? Dan raak je van de Nissan Ariya geheid ontspannen. Drie van de vier versies zijn uitgerust met een grote 87 kWh-batterij, die goed is voor een WLTP-actieradius van 400 tot 500 kilometer. Zelfs de Ariya met de bescheiden 63 kWh-accu komt al tot 360 kilometer ver.

3 – Je wilt een fijne reisauto waarmee je ook een potje kunt sturen

In Japan ligt een stukje Europa: het ontwikkelingscircuit van Nissan, dat is ontworpen om ‘onze’ wegen na te bootsen. Want wij, jullie, jij, ik hebben het Nissan niet makkelijk gemaakt. Speciaal voor ons – de Europeanen – is de nieuwe Ariya aan een duizenden kilometers lange horrortest onderworpen. Alles om van hem dé ideale combinatie tussen comfortabele reiswagen en inspirerende stuurauto te maken.

Stille wateren, diepe gronden. Want de fluisterende elektromotoren van de Ariya kunnen plotseling exploderen met energieke kracht. De Ariya 4WD Performance is bijna 400 pk sterk en sleurt zijn inzittenden in 5,1 seconden naar 100 km/h. Mag het ietsje minder zijn, dan kun je altijd opteren voor de Ariya 4WD (306 pk) of een van de voorwielaangedreven versies (maximaal 242 pk).

4 – Blauw als cliché elektrokleur? Daar ben je helemaal klaar mee

Welke kleur hoort bij elektrische rijden? Blauw, denken de meeste autofabrikanten heel afgezaagd. Maar Nissan gaat op de chique toer met koperkleurige accenten in het interieur en een carrosserie in Akatsuki Copper. Wil je benadrukken hoe goed de Ariya voor de bloemen, bijen en bomen is, dan kun je ook kiezen voor diepdonker Aurora Green. Of een van de andere acht leverbare kleuren natuurlijk.

