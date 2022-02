Waarom Seat een premium merk in gezinsauto’s gaat worden

Imagoveranderingen van Seat

Een imagoverandering van Seat, het is niet voor de eerste keer dat de Spanjaarden met dit bijltje hakken. In de jaren tachtig profileerde het merk zich vooral met het bouwen van relatief eenvoudige en voordelige gezinswagens. In de jaren negentig wierp het merk zich plots op als de specialist voor sportieve gezinswagens. Weer een decennia later was Seat het merk voor multipurpose vehicles (mpv's). Uiteindelijk lijkt Seat zijn vaste stek gevonden te hebben, zij het met een beetje “VW ondersteuning”. Het merk profileert zich tegenwoordig als premium merk in gezinsauto’s. Het blijkt een jasje te zijn die het Spaanse merk goed past als we kijken naar het aanbod. Je kunt nog altijd de keuze maken voor een sportief model maar ook kiezen voor de ruimte. De Seat modellen bewijzen echter dat kiezen niet altijd verliezen betekent.

Aanbod in Seat gezinsauto’s

Dat je tegenwoordig prima bij Seat terecht kunt voor een goede gezinsauto, wordt bewezen door het aanbod van het merk. Om je een beeld hierin te schetsen nemen we het modellen aanbod van het Spaanse merk in dit segment met je door. De Seat Leon Break biedt alles wat je zoekt in een gezinsauto: binnenruimte, veiligheid en connectiviteit. Deze auto maakt wel de sportieve roots van het merk zichtbaar. De Seat Ateca is inmiddels een zeer populaire SUV.

De Seat Tarraco is het vlaggenschip van het Spaanse merk. Met dit model wordt de perfect mix van een volbloed-SUV en een pure gezinsauto gevormd. dit betekent dus in de praktijk dat deze auto volop ruimte biedt aan 5 of desgewenst zelfs 7 personen. De auto is in diverse uitvoeringen verkrijgbaar. Je kunt onder andere de keuze maken tussen een benzine of diesel uitvoering die voorzien kan zijn van een handgeschakelde of automatische versnellingsbak. Daarnaast heb je ook nog eens de keuze uit een twee- of vierwielaangedreven model. Tot slot is dit model ook nog eens verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. Deze veelzijdigheid aan keuzemogelijkheden waren vroeger ondenkbaar bij Seat. Inmiddels sluit dit volledig aan bij het imago van Seat als premium merk in gezinsauto’s.